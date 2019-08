Pensionari, atenție! Vezi cine va beneficia de măririle anunțate de Guvern Pensionari, atenție! Vezi cine va beneficia de maririle anunțate de Guvern Pensionarii cu pensii mici vor beneficia de o marire din partea autoritaților, iar algoritmul calculelor a fost anunțat. Metoda de calcul a pensiei minime a fost schimbata odata cu aprobarea noii legi a pensiilor. Una dintre modificarile importante se refera la modul de acordare și de calculare a pensiei minime in Romania. Astfel, conform noii legi, cei care au o vechime de minimum 15 ani vor primi 45% din slariul minim brut pe țara. La aceasta suma se adauga cate 1% pentru fiecare an in plus la vechime. In prezent, pensionarii… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 13 iulie 2019, zi cu… ghinion, ce mai!, a „explodat”, pe seara, mass-media din Romania, dupa postarea, pe www.sport.ro, a unui clip cu o secvența de… pugilism autentic, in „ringul” ad-hoc din fața liftului de langa vestiarele arenei Marin Anastasovici, din Giurgiu, aflandu-se, pe de o parte,…

- Vești pentru mii de șoferi din Romania! Incepand de astazi, 3 iulie 2019 conducatorii auto din Romania trebuie sa fie foarte atenți in timp ce conduc pe drumurile naționale din țara.Șoferii trebuie sa cunoasca faptul ca acestea se vor amplasa in… Citește AICI ce se va APLICA incepand…

- LEGEA PENSIILOR. Proiectul legislativ prevede cresteri etapizate ale punctului de pensie, scrie a1.ro. Daca in prezent este de 1100 de lei, pana in 2021 va ajunge la 1875 de lei, iar pensionarii vor primi aproape dublu fata de 2017. Un profesor universitar va ajunge cu o pensie de 8000 de…

- O fetița perfect sanatoasa a fost gasita intr-o punga de plastic, intr-o padure din statul american Georgia. Imaginile cu interventia sunt emotionante. Bebelusul, ce avea inca cordonul ombilical, a fost gasit intr-o punga de plastic. Autoritatile locale au deschis recent o ancheta. Totul s-a intamplat…

- Romania U21 va juca luni, de la ora 22:00, contra Franței U21, in ultimul meci din grupa C de la EURO 2019. „Tricolorii" au nevoie de un egal pentru a se califica in semifinale. Franța U21 - Romania U21 va fi in direct pe TVR 1 și TVR HD, de la ora 22:00, și liveTEXT, foto, video pe GSP.RO. ...

- Vești importante pentru toți șoferii! Toți cei care dețin mașini inmatriculate in Romania sunt vizați. Este vorba despre inspecția tehnica periodica (ITP). Totul este prevazut intr-un proiect de lege, pus in dezbatere la Senat Potrivit proiectului legislativ, romanii stabiliți in alta țara, dar care…

- Se anunța securitate fara precedent, pentru cele trei zile in care Papa Francisc se va afla in Romania. Pentru a se asigura ca totul va decurge așa cum trebuie, ISGU a anunțat toate masurile pe care le va lua.

- Revoluționara metoda patentata de academicianul rus Ashot Khachatryan, care a tratat peste 50.000 de bolnavi din 11 țari, din 1993 incoace, ajunge in Romania, la clinica Perfect Detox din București. Terapia de detoxifiere prin metoda profesorului rus duce la eliminarea completa a tuturor tipurilor de…