Pensionară violată de un tânăr de 20 cu ciorap pe cap, şi pe care îl avusese chiriaş Victima sa este o femeie de 77 de ani, din Dumesti, pe care individul a batjocorit-o in urma cu cateva seri. Potrivit procurorilor, in seara de 8 noiembrie Hodorogea a baut la un bar pana ce a ajuns in stare de ebrietate. Ulterior, a mers la casa batranei, M.C., pe care o stia deoarece este prieten cu o ruda de-a ei. De asemenea, in trecut, individul locuise in gazda chiar la batrana. Inainte de a bate la usa femeii, Hodorogea si-a p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Turda a depus plangere la Politie, dupa ce ar fi fost agresat de trei barbati. Victima sustine ca agresorii i-au distrus la sfarsit masina. Incidentul ar fi avut loc luni, 22 octombrie, in fata unui magazin alimentar din localitatea Livada, iar cei trei agresori au fost retinuti exact o…

- Un tinar de 22 de ani, din Vatra Dornei, a ajuns la penitenciar, dupa ce magistrații de la Judecatoria din municipiul-stațiune l-au condamnat la 11 luni și 10 zile de inchisoare cu executare, pentru furt. Individul a fost identificat de polițiști pe raza localitații de domiciliu. Tinarul a fost reținut,…

- Agresorul, un barbat din Braila, a fost reținut, luni, fiind acuzat ca a rapit și violat o fetița de 12 ani care este fiica unui prieten de-ai sai. Copila a fost data disparuta de familie și, dupa ce a revenit acasa cateva ore mai tarziu, le-a povestit parinților despre coșmarul pe care l-a trait. Fetița…

- INCREDIBIL… Un batran de aproape 69 de ani din Secuia, comuna Munteni de Jos, a ajuns in arestul poliției dupa ce a fost acuzat de viol in forma continuata. Victima batranului pervers a cazut o minora de doar 14 ani. Fata, crescuta doar de o matușa, dupa ce mama a decedat și tatal a plecat [...]

- Un șofer in virsta de 28 de ani, din Suceava, a fost ranit, dupa ce s-a urcat la volan in stare avansata de ebrietate și s-a rasturnat cu mașina in afara parții carosabile. Accidentul a avut loc astazi, in jurul orei 01.30, pe bulevardul Sofia Vicoveanca. Individul a fost verificat cu aparatul etilotest,…

- Un scandal izbucnit la un chef stropit cu mult alcool a avut un final tragic in județul Galați. Un tanar de 19 ani a murit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce a fost injunghiat in gat și in spate. Agresorul este un adolescent de 15 ani, care este audiat de procurori. Surse din randul anchetatorilor…

- Doi tineri de 23 si 24 de ani din judetul Iasi au fost arestati preventiv pentru 30 de zile fiind acuzati de viol. Victima lor este o tanara de 16 ani cu care unui dintre agresori avusese o relatie dupa ce s-au cunoscut pe o retea sociala.

- Boschetarul care ataca femeile pe strada la Iași a recidivat, dupa ce a fost prins de Poliție și internat la Socola. Medicii i-au dat drumul fara sa anunțe polițiștii, iar individul i-a smuls cercelul din ureche aceleiași femei pe care o agresase in urma cu o saptamana. Individul fara adapost a fost…