Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Sfat și Florin Pastrama au ales sa se relaxeze pe o plaja de lux din Mamaia, acolo unde au trecut și prin clipe mai agitate. La scurt timp dupa ce au ajuns pe plaja, spiritele s-ar fi incins intre Brigitte Sfat și soțul ei, Florin Pastrama. La un moment dat, dupa ce barbatul ar fi uitat…

- Robert Turcu, romanul de 20 de ani care a provocat un accident mortal in octombrie 2018, si-a primit sentinta. Atunci, tanarul se urcase la volan avand permisul de conducere suspendat. In urma impactului, prietenul lui cel mai bun a murit.

- O batrana de 72 de ani din Baia Mare nu s-a lasat impresionata de povestea unor escroci si a reusit sa evite o inselaciuine pusa la cale de persoane necunoscute care au incercat sa o induca in eroare prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase, in scopul obținerii unui folos patrimonial. Femeia…

- Judecatorii au decis ca acesta sa stea dupa gratii doi ani de inchisoare, ca sa se invete minte. "La data de 12 iunie, politistii Sectiei 6 Iasi au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei de doi ani si o luna de inchisoare, emis de Judecatoria Iasi, pe numele unui tanar de 23 de ani, din municipiul…

- Un YouTuber care a pacalit un român fara adapost sa manânce biscuiți Oreo umpluți cu pasta de dinți a fost condamnat la 15 luni de închisoare. Vloggerul spaniol Kanghua Ren "a încalcat integritatea morala" a victimei cu gluma sa din 2017, a hotarât instanța de…

- Un celebru vlogger spaniol care a umilit un roman pe strazile din Barcelona, filmandu-l cand manca biscuiți Oreo umpluți cu pasta de dinți, a fost condamnat la 15 luni inchisoare și la plata unei sume de 20.

- O noua inșelaciune prin metoda „Accidentul” a fost inregistrata la Sebeș. Poliția Alba readuce in atenție recomandarile pentru prevenirea acestui tip de inșelaciune. Luni, in jurul orei 22.30, polițiștii din Sebeș au fost sesizați de catre o varstnica de 77 de ani, din oraș, cu privire la faptul ca…

- In dimineata zilei de vineri, un accident cumplit s-a produs in Prahova. Un barbat de 46 de ani si-a pierdut viata pe loc. Acesta era in masina impreuna cu copiii sai, care au ramas orfani de tata.