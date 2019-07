Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, masura controlului judiciar pentru cei trei tineri va fi valabila pana pe 15 iulie, pe numele celor trei fiind pusa in miscare actiune penala pentru lovire, amenintare si tulburare a ordinii si linistii publice. 'Din probatoriul administrat pana in prezent a rezultat ca in…

- La 30 de ani de la aparitia „Nostalgiei“, Mircea Cartarescu, care implineste, pe 1 iunie, 63 de ani, publica „Melancolia“, un volum care reprezinta un „regres la diferite etape ale dezvoltarii psihice a copilului“ si prin care s-a vindecat de unele traume interioare. In rest, scriitorul, care se bucura…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a afirmat joi seara la Digi24 ca Liviu Dragnea a reusit intr-o singura zi sa „improaste in cinci directii” cu minciuni. Acesta subliniaza ca liderul PSD prezinta o agresivitate mai mare fata de Occident decat Nicolae Ceausescu sau Ion Iliescu si ca este „cel mai…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Sutești au identificat și reținut un tanar de 23 de ani, din comuna Gușoeni, judetul Valcea, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata. La data de 11 mai, polițiștii au fost sesizați cu privire la ...

- La data de 17 ianuarie a.c., in jurul orei 12.00, un barbat a patruns intr-o bijuterie din Ploiești, de unde, amenințand cele doua vanzatoare cu o sabie, a reușit sa sustraga 825 de grame de bijuterii din aur. Prejudiciul este estimat la peste 140.000 de lei. Acesta avea fața acoperita cu…

- Criminalul Esterei, fetita de 5 ani violata si omorata in Baia Mare, este in continuare in libertate. Anchetatorii au prelevat probe de ADN de la zeci de suspecti, insa nicio pista nu a condus la adevaratul criminal. In tot acest timp, familia fetitei care locuieste la fostul combinat Cuprom, asteapta…

- Un barbat din județul Valcea, in varsta de 48 de ani, a fost condamnat de Judecatoria Alba Iulia la pedeapsa rezultanta de 11 ani si 6 luni de inchisoare. El este judecat pentru savarsirea a sapte infractiuni de inselaciune comise in timp ce era in penitenciar. Barcau Laurentiu Iulian a primit 3 ani…

