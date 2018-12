Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii de pensii care se incadreaza in categoria celor care li se reexamineaza pensia de la 1 ianuarie 2019 sunt in drept sa depuna cerere la casa teritoriala de asigurari sociale conform locului de trai dupa 1 ianuarie 2019.

- Marius Budai, ministrul Muncii a anunțat, luni seara, ca in aceasta luna pensiile vor fi platite in toata țara pana pe 15 decembrie. De asemenea, el a declarat ca punerea in plata a pensiilor recalculate se va face incepand cu 1 octombrie 2018, indiferent cand se va termina de recalculat ultimul dosar.…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni seara, ca plata pensiilor recalculate se va face incepand cu 1 octombrie 2018, indiferent cand se va termina de recalculat ultimul dosar. „Vor primi in plus (pensionarii – n.r) de cand a intrat legea in vigoare, de la 1 octombrie. In lege spune ca aceasta…

- "Vor primi in plus (pensionarii n.r) de cand a intrat legea in vigoare, de la 1 octombrie. In lege spune ca aceasta recalculare se deruleaza pe o perioada de 12 luni, dar, indiferent cand se va termina de calculat ultimul dosar din tara, acel pensionar va primi banii incepand cu 1 octombrie 2018. Practic…

- Punerea in plata a pensiilor recalculate se va face incepand cu 1 octombrie 2018, indiferent cand se va termina de recalculat ultimul dosar, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, scrie Agerpres.ro. Vor primi in plus pensionarii n.r de cand a intrat legea in vigoare, de la 1 octombrie. In lege spune…

- Pensiile recalculate vor fi primite de la data de 1 octombrie 2018, indiferent cand se va termina de recalculat ultimul dosar, a declarat Marius Budai, ministrul Muncii, conform Agerpres. „Vor primi in plus de...

- Punerea in plata a pensiilor recalculate se va face incepand cu 1 octombrie 2018, indiferent de data la care se va termina de recalculat ultimul dosar din țara, dupa cum a explicat ministrul Muncii, Marius Budai.

- Școala din Capud, in care au invațat zeci de generații, a intrat in proces de modernizare, investiția fiind de peste 500.000 de lei, iar banii provin din fonduri de la guvern și din bugetul local. ”Școala din Capud, o cladire veche in care au invațat zeci de generații de elevi, a intrat intr-un amplu…