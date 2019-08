Pensiile speciale, supraimpozitate. Gabriel Zetea (PSD): O formă de justiţie socială ”Majoritatea populației a resimțit o puternica injustiție sociala cand a vazut cat de mari sunt pensiile unor categorii profesionale pentru care pensia nu se bazeaza pe contributivitate, respectiv lucratori in serviciile secrete, magistrați, militari, polițiști, politicieni. Sentimentul de inechitate sociala era legat de pensiile extrem de mari care au fost inregistrate la varful acestor categorii, iar masura Guvernului urmarește asigurarea echitații sociale in raport cu nivelul pensiilor din Romania. Era inechitabil ca anumite pensii speciale din Romania sa fie mai mari decat salariile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Impozitarea pensiilor speciale este o masura de justiție sociala și nu vizeaza obținerea de venituri suplimentare la stat. Suma obținuta din aceasta masura este infima, dar masura in sine aduce echitate intre cei care au pensii ocupaționale și cei care au pensii bazate pe contributivitate, a precizat…

- "Se intelege ca ar fi anumite pensii care au venit ca niste exceptii istorice. Toate pensiile au venit ca niste exceptii istorice, pentru ca toate s-au negociat de catre cineva care avea putere intr-un anumit moment. Dupa parerea mea, am vazut ca este un proiect de lege care spune ca toate pensiile…

- Ministerul Finantelor Publice va prezenta Guvernului un pachet de masuri care va reglementa inclusiv situatia pensiilor speciale, menirea acestuia fiind de a asigura o mai eficienta cheltuire a banului public, a declarat miercuri la Romania TV Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor.

- "Klaus Iohannis a avut mereu din partea Guvernului asigurari ca legea pensiilor trebuie aplicata din foarte multe motive. Ma bucur ca a ajuns la aceasta concluzie ca pensiile sunt mici si trebuie crescute. Noi am prins pentru acest an sumele necesare in buget. Clar aceasta lege se va aplica si Guvernele…

- Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu spune ca nu este normal sa existe pensii speciale de peste 10.000 de lei si a precizat ca ideea impozitarii acestora este buna, atata timp cat nu sunt afectate pensiile bazate pe contributivitate. Fostul ministru al Muncii a spus ca, in opinia…

- Lucian Morar, primarul localitatii Ulmeni, din judetul Maramures, a inceput demersurile pentru a nu beneficia de pensia speciala. Odata cu publicarea in Monitorul Oficial a Codului Administrativ, adoptat prin ordonanta de urgenta, edilul maramuresean ar urma sa se numere printre cei care vor beneficia…

- Biroul Permanent Național al PSD intrunit miercuri, 5 iunie, in ședința, a votat mandatul delegației partidului la consultarile convocate de catre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Președintele PSD Maramureș și vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest, Gabriel Zetea a aratat…

- Ministrul Muncii a confirmat majorarea pensiilor pentru doua categorii de varsta. Cu 400 de lei se vor majora veniturile multor pensionari din Romania in urmatoarea perioada. Potrivit primelor estimari, zeci de mii de oameni vor beneficia de aceasta decizie a guvernului