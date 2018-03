Pensiile speciale rămân neatinse. Senatorii au respins propunerea de abrogare a lor Propunerea a fost respinsa cu 81 de voturi "pentru", o "abtinere" si 36 de voturi "impotriva".



Schimbarile preconizate prin promovarea proiectului legislativ vizeaza restabilirea egalitatii in relatia cu statul prin abrogarea regimurilor de pensii speciale si revenirea la principiul contributivitatii si mentinerea a doua exceptii de la aceasta regula - pentru pensiile militare de stat si pentru cele ale magistratilor, se arata in expunerea de motive a proiectului.



"Noi spunem foarte clar in acest proiect ca nu abrogam pensiile speciale pentru militari si magistrati, ci pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au respins, luni, propunerea legislativa initiata de parlamentarii USR pentru abrogarea pensiilor speciale, scrie agerpres.ro.Propunerea a fost respinsa cu 81 de voturi "pentru", o "abtinere" si 36 de voturi "impotriva". Citește și: Cheltuieli URIASE la Primaria Capitalei:…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de Camera decizionala, modificarile la Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale. Modificarile la Legea 303/2004 au fost adoptate cu 83 de voturi ‘pentru’ si 36 ‘impotriva’. Niciunul dintre amendamentele respinse…

- Senatul a respins proiectul de abrogare a pensiilor speciale. Initiatorii proiectului, parlamentarii USR, propuneau restabilirea egalitatii in relatia cu statul prin abrogarea regimurilor de pensii speciale si revenirea la principiul contributivitatii. Proiectul de lege merge la Camera deputaților,…

- Deputatul Adriana Saftoiu il acuza pe seful Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD), Adrian Chiota, ca a eliminat dreptul persoanelor cu deficiente de auz de studia la scoala in limbajul semnelor. Pe de alta parte, presedintele ANPD, Adrian Chiotan, spune ca o astfel de prevedere…

- Proiectul USR de anulare a pensiilor speciale, dezbatut in Senat Senatorii au dezbatut astazi proiectul de lege inițiat de USR privind anularea pensiilor speciale si revenirea la principiul contributivitatii. Senatorul USR Florina Presada spunea ca exista și excepții de la Lege. Florina…

- Propunerea sefului PSD, de a sanctiona persoanele care defaimeaza propria tara, nu a avut efectul scontat. Nenumarati politicieni au iesit la rampa si au criticat dur legea anti-defaimare scoasa la inaintare de Liviu Dragnea. Europarlamentarul Renate Weber are in acest context o replica dura, prin…

- Senatorii au dat, ieri, votul final la propunerea legislativa prin care parcul Sipote si padurea Zamca pot trece in administrarea Consiliului Local Suceava. Departamentul de comunicare al PSD Suceava a informat, ieri, printr-un comunicat de presa, ca „propunerea legislativa sustinuta de ...

- Senatul a adoptat, in sedinta de luni, propunerea legislativa pentru abrogarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale, prin care institutia de invatamant se desfiinteaza.

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice, dar si amenzi pentru depasirea acestor limite. Pe acest proiect de lege, Guvernul a emis un punct de vedere negativ, afirmand ca „modalitatea…

- Amenzi pentru zgomotele mai mari de 35 de decibeli din locuinte Senatul a adoptat, in sedinta de astazi, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare…

- Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa de modificare a Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si in institutii publice si amenzi pentru…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, propunerea legislativa prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si institutii publice si amenzi pentru depasirea acestor limite. Propunerea legislativa de modificare a Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de…

- Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Aceasta apartine unui fost judecator sau procuror, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii CJP Cluj au declarat, miercuri, corespondentului…

- Senatorii au adoptat, miercuri, propunerea legislativa privind Legea muntelui, cu amendamente admise, care reglementeaza modalitatile de protectie si dezvoltare inteligenta, durabila si incluziva a zonei montane prin punerea in valoare a resurselor naturale si umane. Proiectul a fost adoptat…

- In Comisia de munca din Senat, PSD are cinci reprezentanți, iar UDMR, unul. Raportul negativ a fost insa posibil prin abținerea reprezentanților PNL și PMP, dupa cum a precizat senatoarea USR Florina Presada, membru in Comisia de munca, potrivit Digi24. Daca proiectul ar deveni lege, ar ramane fara…

- Proiectul USR pentru eliminarea pensiilor speciale, respins in Comisia pentru Munca Comisia pentru munca, familie si protectie sociala din Senat a dat, marti, un raport de respingere propunerii legislative pentru abrogarea pensiilor speciale, initiata de parlamentarii USR. Potrivit expunerii de…

- Potrivit expunerii de motive a proiectului, numarul celor care beneficiaza de pensii de serviciu instituite prin legi speciale este de 184.000 de persoane, iar bugetul total pentru aceste pensii speciale a fost de 6,6 miliarde de lei in 2017. „Pensiile speciale ale civililor si militarilor…

- "Deputatul „Șaorma" și apucaturile funariote Unul dintre cei mai penibili deputați, pretins ziarist (?!), un soi de „țuțer" al unor ștabi locali care l-au plantat, in vremurile de glorie, prin diverse consilii de administrație ale unor companii de stat, face periodic diverse nefacute. A facut…

- Limitarea dobanzilor pentru credite, votata in Senat. Orban: PNL nu sustine proiectul Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult…

- Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum, astfel ca dobanda pentru creditele ipotecare nu va putea depasi cu mai mult de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Propunerea legislativa,…

- Noua angajați ai Primariei Petrila sunt buni de plata, dupa ce in urma unui control al Curții de Conturi s-a constatat faptul ca in perioada aprilie 2016 – mai 2017, aceștia au incasat ilegal circa 200.000 de lei. Acum, autoritațile locale trebuie sa recupereze banii acordați ilegal salariaților.…

- Senatorii au adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA. „Pe fondul unei lipse acute de finantare extra-bugetara, se…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa, care a fost initiata…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA.

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, care prevede ca Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - sa fie sarbatoare legala si nelucratoare, potrivit Mediafax. In expunerea de motive, inițiata de liderii UDMR se arata: „Initiativa legislativa…

- Romanii vor putea adauga inca o zi in ”portofoliul” de zile libere. Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53 2003 Codul muncii, prin care Vinerea Mare ultima zi de vineri inaintea Pastelui devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.Propunerea legislativa, care a fost initiata de un…

- Vesti bune pentru bugetari! Senatorii au aprobat, miercuri, o noua sarbatoare legala, nelucratoare. Este vorba de proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon. Citeste si: DEZVALUIRI – Nereguli GRAVE, descoperite dupa un control la IGPR si Politia…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Conform Agerpres, propunerea legislativa,…

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – sa fie sarbatoare legala si nelucratoare. Propunerea legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice este initiata de parlamentari PNL, printre care senatorul Alina Gorghiu si deputatii Raluca Turcan si Florin Roman, scrie mediafax.ro. „Atat prin…

- Senatul a adoptat luni un proiect de lege al Guvernului prin care pungile de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner, vor fi interzise atat la introducerea pe piata nationala (incepand cu 1 iulie 2018), cat si la comercializare (1 ianuarie 2019). Proiectul de lege care modifica…

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, deputatii urmand sa dea votul final. ”Proiectul interzice, incepand…

- Senatul a adoptat, in calitate de for decizional, doua proiecte legislative de modificare a Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, care prevad modul de alegere a judecatorilor si faptul ca acestia pot fi retinuti, arestati sau perchezitionati doar cu incuviintarea plenului Curtii.

- Camera superioara a Parlamentului Olandei a votat marti in favoarea unei legi controversate, in virtutea careia fiecare cetatean olandez adult este inclus automat in registrul national al donatorilor de organe, cu exceptia cazurilor in care locuitorii acestei tari precizeaza in mod expres faptul…

- Primariile din județ nu prea se grabesc sa respecte legea, iar acest lucru ni-l arata rapoartele Curții de Conturi din ultimii ani, dar și bilanțul Instituției Prefectului, care anul trecut a dat peste mai bine de 150 de acte administrative nelegale.

- Persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie si sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Persoanele fizice nu pot in prezent sa produca energie si sa o livreze in retea, intrucat Ministerul Finantelor nu a identificat modul in care poate fi impozitata aceasta activitate, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Propunerea legislativa potrivit careia judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi membri ai unui partid in ultimii noua ani anterior numirii in functie a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor, informeaza Rador.Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona o noua MAJORARE a DOBANZII…

- USR propune modificarea articolului 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in sensul reglementarii unei obligatii in sarcina autoritatii sau institutiei publice de a publica toate contractele si actele aditionale incheiate cu furnizorii - ”contractele de…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- Va prezentam raspunsurile Ministerului Muncii la unele dintre cele mai frecvente intrebari referitoare la salarizarea bugetarilor in anul 2018. Ministerul Muncii a publicat la finalul anului trecut o serie de clarificari referitoare la aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului…

- Persoanele care au muncit cel puțin zece ani în condiții de munca deosebite vor putea ieși la pensie cu cinci ani mai devreme decât vârsta standard de pensionare. Cei care au activat 15 ani în condiții deosebite vor avea dreptul la pensie cu 7 ani și jumatate mai…

- Guvernul s-a razgandit: Pensiile speciale pot fi cumulate cu cele publice Dupa ce, in 14 decembrie, Guvernul a decis ca o persoana nu poate cumula pensia speciala cu cea din sistemul public, la doua saptamani distanta, s-a razgandit si a dat o alta ordonanta de urgenta. Pensiile din sistemul public…

- Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, depusa la Senat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, actul normativ…

- In motivația sa, Szabo Odon precizeaza ca in 16 din cele 28 de țari membre ale UE, Vinerea Mare este zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea…

- Vinerea Mare este zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, prevede o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, depusa la Senat.Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic, actul…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru au initiat o propunere legislativa care urmareste reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea unui sindicat, de la 15 la 3, motivand ca salariatii ar avea mai multe sanse sa-si apere drepturile si interesele. In…

- Mai mulți parlamentari au initiat o propune legislativa care prevede ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. Propunerea legislativa pentru modificarea…