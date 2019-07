Pensiile speciale plafonate și călătorii cu trenul pentru fruntașii la învățătură Masuri care s-ar putea numi „taxa de solidaritate” Eugen Teodorovici, a anuntat, luni, ca Guvernul va adopta un act normativ prin care va limita numarul de calatorii gratuite cu trenul pentru studenti. De asemenea, limita de varsta a studentilor pentru a beneficia de gratuitate va fi de 26 de ani. „Propunerea este legata de ceea ce am aplicat si anul trecut, in zona studentilor, ca si gratuitate pe calea ferata. O propunere, inspirandu-ne si din alte zone ale Europei, va fi si o discutie inainte de a lua o decizie in acest sens cu toate structurile reprezentative din partea studentilor. Putem… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

