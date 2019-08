"Pensiile şi salariile nu vor mai creşte după abrogarea OUG 114" Fostul ministru explica, in șapte puncte ce ar putea insemna, in viziunea sa, abrogarea oronanței: ”1. Nu ar mai crește pensia minima cu 10%, de la 640 lei la 704 lei, cum e prevazut pentru 1 septembrie. Deci, ce le spuneti pensionarilor? 2. In al doilea rand, ar disparea salariul minim de 500 euro, net, in mana, pentru angajații din construcții. Deci, voi vreți sa le taiati salariile angajaților din acest sector. 3. In al treilea rand, daca s-ar abroga OUG 114, dascalii nu vor mai avea, la 1 septembrie, creșterea de salarii la nivelul din anul 2022, prevazut in Legea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

