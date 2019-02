Stiri pe aceeasi tema

- "Pensia de urmas se mentine si, in plus de actualele prevederi, apare o noua prestatie, si anume ajutorul pentru sotul supravietuitor, care va primi 25% din pensia sotului decedat. Acest ajutor va putea fi cumulat cu propria pensie", se arata intr-un comunicat emis de Ministerul Muncii, scrie kanald.ro.…

- Senatul a adoptat tacit o lege care ii va șoca pe parlamentari, diplomați, pe cei de la Curtea de Conturi sau Avocatul Poporului. Inițiativa, care are legatura cu pensiile speciale, le va provoca coșmaruri acestora și a fost inițiata chiar de catre Traian Basescu.

- PensionsEurope, asociatie organizata la nivel european care reprezinta 24 de asociatii din 18 state membre ale UE si alte 3 tari europene, printre care si APAPR, avertizeaza ca noile cerinte de capital nu sunt rezonabile ar devasta planurile de pensii din Romania. „Costul unor cerinte suplimentare…

- O ordonanța de urgența (OUG) a Guvernului, lansata la sfarșitul lui 2018, prevede sistarea contribuțiilor la Pilonul II de pensii pentru anumite categorii de muncitori. Potrivit textului OUG 114 din 2018 publicat in Monitorul Oficial, din 29.12.2018, pentru salariații din construcții și mai multe domenii,…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) doreste sa opreasca proiectul de ordonanta de urgenta privind noile masuri fiscale si atrage atentia asupra faptului ca bursa, care are o capitalizare de 33 de miliarde de euro, a pierdut intr-o singura zi 10%, iar participantii la fondurile de pensii circa…

- Noua lege a pensiilor a intrat in linie dreapta pentru a ajunge la promulgare. Deputatii din Comisia de Munca au discutat astazi sute de amendamente depuse la proiectul Guvernului. Maine va fi votul final pe actul normativ. In Parlament, Opozitia a sustinut, in urma cu cateva zile, ca generatii intregi…

- Decizia privind modalitatea prin care se va majora punctul de pensieva fi luata dupa consultari cu Ministerul Justitiei, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Marius Budai. 'Vom regla prin ordonanta de urgenta daca va fi nevoie. Nu Legea pensiilor, anumite reglaje. Daca vor trebui facute, le vom…

- Ședința CSAT, care a avut loc marți a fost suspendata de catre președintele Klaus Iohannis, avand in vedere faptul ca ordinea de zi a cuprins tematici importante referitoare la apararea țarii și securitatea naționala, fapt care a generat discuții prelungite.Potrivit unor surse oficiale, discutiile…