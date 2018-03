Pensiile noastre nu le va plati Statul, ci aceia care vor munci atunci cand ne vom pensiona! O discutie cu Radu Craciun despre pensii, imbatranirea Romaniei si posibile solutii

Stiri pe aceeasi tema

- Statul intarzie sa ia o decizie cu privire la soarta santierului naval Daewoo Mangalia Heavy Industries.Negocieri se poarta cu olandezii de la Damen, iar statul poarta discutii, si cu italienii de la Fincantieri ce detin santierele navale Vard Tulcea si Vard Braila , dupa cum informeaza Ziarul Financiar.ro…

- Romanii se revolta de fiecare data cand, in spatiul public, apar informatii despre pensiile speciale ale anumitor categorii sociale. Asa numitele pensii nesimtite sunt de ordinul zecilor de mii de lei, in conditiile in care foarte multi pensionari traiesc la limita subzistentei.Citeste si:…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va avea in cursul zilei de luni discutii cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu cel de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor anuntate de grefieri, pentru a fi identificate solutii la revendicarile acestora. "Am sa am o discutie astazi…

- Dupa doua initiative legislative relativ controversate (darea in plata si conversia la curs istoric al creditelor in franci elvetieni), senatorul PNL Daniel Zamfir propune un plafon maxim al creditelor acordate de banci si posibilitatea unui debitor de a-si recopera creanta vanduta recoperatorilor la…

- E oarecum de neconceput. Statistica a publicat recent Anuarul statistic, care cuprinde toti indicatorii majori ai economiei. Daca va uitati la locurile de munca ocupate de tineri, o sa aveti o surpriza! In plina epoca a Internetului, jumatate din romanii cu varsta mai mica de 25 de ani lucreaza in agricultura…

- Teodorovici: Formularele pentru directionarea a 2% vor putea fi depuse individual sau de ONG-uri Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a sustinut, marti, ca formularele pentru directionarea a 2% din impozitul pe venit vor putea fi depuse atat de ONG-uri, cat si de angajatori. Întrebat…

- Angajatii ANAF nu au voie sa se planga, ei au obligatia de a propune conducerii Ministerului Finantelor solutii pentru problemele contribuabililor, a declarat, marti, ministrul Eugen Teodorovici. "Angajatii ANAF nu au voie sa se planga. Obligatia lor era sa vina sa propuna conducerii, de-a…

- "In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri sa opteze pentru Pilonul I sau II. Eu va spun punctul meu de vedere: nu este foarte bine ce s-a intamplat! Eu am optat doar pentru pilonul I de pensii si cred ca e cel mai bun lucru. Intotdeauna Statul va veni sa completeze pensiile pe cand in momentul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a reluat luni, intr-o discutie cu usile inchise, posibilitatea renuntarii la Pilonul II – pensii private obligatorii -, sustinand ca infiintarea acestuia nu a fost o decizie buna, pentru ca privatii nu vor mari pensiile, pe cand statul o va face. Ministrul a amintit…

- Ministrul Muncii , Lia Olguta Vasilescu, a reluat luni, in cadrul unei reuniuni cu usle inchise pentru presa, posibilitatea renuntarii la Pilonul II de pensii, declarand ca decizia luata in 2008, cand s-a infiintat Pilonul II n-a fost o decizie buna. "​In 2008 s-a dat posibilitatea celor mai tineri…

- Parlamentarii vor sa curețe parcul auto național de mașinile vechi și poluante. Astfel, la Senat a fost depus un proiect de lege, intitulat ”Lege pentru sustinerea eliminarii autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani si acordarea de voucher valoric, in suma de 4.500 de lei, pentru achizitia…

- La 23 februarie, Sultanatul sarbatorește ziua independenței fața de protectoratul britanic (1984). Țara este formata din doua parți, fiecare inconjurata de statul malaez Sarawak. Ambele parți au litoral la Marea Chinei de Sud și la Golful Brunei. Bruneiul are o suprafața de 5.765 kmp. Capitala este…

- "Ca profesor, nu credeam ca un subiect care apare in a doua sau a treia lectie din manualele de economie clasica - impunerea unui pret maximal la un anumit produs intr-o piata- va reveni in discutia publica avand si o miza atat de importanta. Constat ca traim intr-o perioada in care premise institutionale…

- Inflatia din luna februarie anuntata de Institutul National de Statistica (INS), de 4,3%, are la baza cresterea preturilor administrate, respectiv la combustibil, energie electrica, energie termica si gaze, a afirmat, joi, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a declarat, miercuri, ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ”nu are nicio responsabilitate in chestiunea conectarii la sistemului de gaze BRUA” si nu a semnat niciun document in aceasta privinta, afirmand ca este o minciuna faptul ca statul roman vinde…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor derapaje. „Dati-mi voie sa nu ma pronunt pe acest subiect (plafonarea dobanzilor la creditele…

- Scandalul din Justitie aduce neintelegeri mari si in PSD. Unul dintre liderii social democratilor da de pamant pur si simplu cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Codrin Stefanescu spune ca Toader nu va cere revocarea sefului DNA, Laura Codruta Kovesi si a ironizat intalnirea dintre titularul de…

- Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajatii din educatie aflati in concediu medical…

- Un nou anunt pentru romani! Ce se intampla cu pensiile si salariile angajatilor din Romania, dupa ce a existat o scadere semnificativa. Prim-ministrul Romaniei a declarat ca anumite sectoare de activitate vor avea parte de cresteri de salarii.

- "In sistemul bugetar vorbim despre 1,2 milioane de salariati. Trebuie sa analizam toate cheltuielile publice. Vom veni cu un raport in a doua parte a anului. Din pacate, este o situatie in care e mai bine sa muncesti la stat decat la privat. Fiecare om insa trebuie sa justifice ceea ce face. Facand…

- Marți, 13 februarie, prezent in platoul emisiunii Romania9, de la TVR1, ministrul Eugen Teodorovici a vorbit despre Biserica Ortodoxa Romana. "Din punctul meu de vedere, este un stalp de care ne-am agațat cu toții. Are un rol foarte important. (...) Sunt convins ca, in urmatoarea etapa, vom…

- 1,2 miliarde de euro a incasat ilegal statul in ultimii zece ani, de la sute de mii de romani, sub forma de taxa de prima inmatriculare. Deși taxa a fost declarata ilegala de catre Uniunea Europeana chiar de la implementare, in 2007, Guvernul a refuzat s-o abroge și s-a incapațanat s-o aplice. Pagubiții…

- "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul si inainte, si in 2015, si cu ani in urma, dar nu este o impozitare a Bisericii. Romania, din pacate, are o situatie in zona sociala destul de neplacuta. Va dau un exemplu: centrele de plasament. Sa mergeti…

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. "Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul…

- Veste buna pentru romanii care au in plan sa-și imbunatațeasca mediul ambiant al locuinței. Nu este vorba despre orice fel de reparație, ci despre izolarea termica. Statul ofera pana la 40.000 de lei, suma nerambursabila, pentru lucrarile de eficientizare energetica. Persoanele fizice care…

- Intrebat daca urmeaza o discutie cu Patriarhul Daniel despre impozitarea Bisericii, Teodorovici a raspuns afirmativ. „De ce sa nu avem? Putem discuta orice fel de subiecte. Va fi o discutie informala. Putem avea aceasta discutie chiar si la Biserica, la slujba de duminica”, a sustinut ministrul Finantelor,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a raspuns, intrebat daca va avea o discutie cu Patriarhul Daniel in ceea ce priveste impozitarea Bisericii, ca va urma o discutie informala si ca aceasta ar putea avea loc inclusiv la slujba de duminica. Intrebat daca urmeaza o discutie cu Patriarhul…

- "Noi nu putem - folosesc un cuvant nu foarte potrivit - sa ghicim deciziile a zeci de operatori economici care negociaza fiecare cu clientii lor majorari de pret. Preturile sunt libere. Banca Nationala nu are un controlor de preturi. Ea lucreaza cu anticipatii, cu factorii pietei", a subliniat Isarescu.…

- Radu Craciun, directorul BCR Pensii, considera ca scaderea recenta a burselor, pe termen scurt, nu trebuie automat sa aiba explicatii savante, fiind naiv sa ne imaginam ca investitorii institutionali, cei care misca cotatiile burselor, se razgandesc de la o zi la alta in ceea ce priveste evalurilor…

- Statul a pierdut peste 7 miliarde de lei din exploatarea gazelor naturale pe teritoriul Romaniei. Motivul este ca redeventele pentru aceste resurse au fost calculate timp de sase ani cu un pret de referinta care nu a mai fost modificat din 2008. Acum, vor dublarea acestui tarif, fapt ce ar putea…

- Pretul de referinta al gazelor in baza caruia sunt calculate redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, motiv pentru care s-au pierdut la bugetul de stat incasari de peste 7 miliarde de lei, doar in perioada 2010-2015, dupa cum arata doua rapoarte al Curtii de Conturi, a declarat…

- Statul american Nebraska e gazda unui oraș cu totul și cu totul special. Monowi este orașul care are o populație de o singura persoana. Elsie Eiler are 84 de ani și este singurul locuitor din Monowi. Ea indeplinește funcții precum consilier local, primar sau casier, dar este și manager la singurul bar…

- Prietenul nostru Yon, roman stabilit in Belgia, trimite, ca replica unor convivi de la masa Facebook, masa blanda, arțagoasa și incapatoare pentru toata lumea, cateva considerații de la Aristotel citire. Iata-le: ”Statul – scopul sau este fericirea, dobandita ca stare ce insoțește practicarea virtuților;…

- Accidentul a avut loc miercuri la o trecere la nivel cu calea ferata din zona Crozet, in statul Virginia. Un tren Amtrak in care erau congresmeni a lovit un camion. O persoana din camion a murit, iar alta este in stare grava in urma accidentului. In tren se aflau numerosi congresmeni care urmau sa ajunga…

- 13 milioane de euro. Atat a platit Statul roman, potrivit unei statistici oficiale, la finele anului trecut in cazul asistatilor sociali din Romania. Daca pana nu demult Teleormanul, fieful lui Dragnea, era judetul spre care plecau cei mai multi bani pentru ajutoare sociale, astazi Doljul se poate “lauda”…

- Pensiile speciale ale politistilor, jandarmilor, pompierilor ISU, dar si ale celorlalti profesionisti din cadrul Ministerului de Interne au costat bugetul de stat 2,85 de miliarde de lei in 2017, arata datele oficiale comunicate pentru ECONOMICA.NET de catre oficialii Casei de Pensii Sectoriale a MAI.Pensiile…

- Din 33 de fabrici de zahar, cate erau inainte de 1989, au ramas in prezent numai patru, din care una este fabrica Diamant din Oradea, care a anuntat ca se inchide, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea. Acesta afirma ca a discutat inclusiv la nivelul Guvernului pentru a gasi solutii,…

- Social-democrații s-au reunit, incepand cu ora 14:00, in Comitetul Executiv Național, fiind, de astfel, prima intrunire a PSD pe anul 2018. Subiecte care ar putea fi discutate in CExN sunt restructurarea Guvernului, convocarea unui Congres Extraordinar si modificarea Statutului PSD.

- Un sfert din populatia Romaniei nu a fost afectata de saracie datorita transferurilor sociale, dar daca nu ar fi existat pensiile, 20% dintre cetateni ar fi cazut in aceasta situatie nefavorabila, anul trecut, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS), transmisa la solicitarea…

- Pensiile private facultative (Pilonul III), oferite angajatilor sub forma de beneficii extrasalariale, au cunoscut in acest an un interes sporit din partea companiilor, in contextul intensificarii concurentei pe piata fortei de munca pentru atragerea si retentia talentelor, apreciaza Radu Craciun,…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters. "Lucram si luam masuri vizand apararea intereselor noastre impotriva unor posibile noi actiuni restrictive si…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat vineri, la Iasi, ca in Romania sunt 384 de firme cu actiuni la purtator, fapt care le confera proprietarilor confortul anonimatului si le da posibilitatea...

- Trei milioane si jumatate dintre cei 19,6 milioane de romani care constituie populatia stabila a Romaniei sunt persoane varstnice (65 de ani si peste), conform datelor Institutului National de Statistica valabile pentru mijlocul acestui an. Practic, un roman din sase este de varsta a treia, ponderea…