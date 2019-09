Pensiile cresc de la 1 septembrie, iar impactul bugetar este urias. FMI avertizeaza ca ne expunem unui risc semnificativ

Pensiile cresc, de la 1 septembrie, de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, in ciuda tuturor avertizarilor venite atat de la institutiile avizate din tara, cat si din partea celor internationale.



5 milioane de pensii care sunt bazate pe contributivitate vor fi majorate, potrivit ministrului Muncii, Marius Budai.



Impactul bugetar este estimat la 8,4 miliarde de lei in acest an, 24,8 miliarde de lei in 2020, 58,1 miliarde de lei in 2021, iar in 2022impactul ar urma sa fie de 81,1 miliarde de lei.



Guvernantii au dat in nenumarate randuri asigurari ca exista bani pentru aceste…