Pensiile cresc de la 1 septembrie cu 15%. Când începe plata acestora? Incepand cu data de 1 septembrie cinci milioane de pensionari din Romania vor primi pensiile majorate. Plata acestora se va face efectiv incepand cu data de 2 septembrie. Valoarea punctului de pensie creste cu 15% de la 1 septembrie, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, odata cu intrarea in vigoare a The post Pensiile cresc de la 1 septembrie cu 15%. Cand incepe plata acestora? appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a facut, luni seara, intr-o conferința de presa, o serie de noi precizari privind modul in care au fost organizate in Romania alegerile europarlamentare și referendumul inițiat de Klaus Iohannis. Ministrul a anunțat ca informarea integrala privind modul in care…

