Pensii uriașe pentru români. Calendarul majorărilor dat publicității de ministrul Budăi „Am prevazut majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie. La construcția bugetului am prevazut acest efort suplimentar. Banii sunt in buget, nu avem nicio sincopa in acest moment pentru aceasta prima majorare. In paralel cu tot ce inseamna infrastructura informatica, pentru a putea recupera și aici tot timpul pierdut. Majorarea la 1 septembrie este de la 1100 de lei la 1265, in speța 15%. Ultima majorare este in 2021, valoarea de 1875 de lei. In 2020 este o alta majorare, la 1775 de lei", a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, in direct la Antena 3. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

