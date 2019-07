Stiri pe aceeasi tema

- „Avand in vedere faptul ca in Romania exista o discrepanta foarte mare intre pensiile din sistemul public de pensii, care sunt in medie la un nivel de 1.150 de lei, comunicat pentru luna martie 2019 si alte categorii de pensii, in special pensiile de serviciu, care depasesc praguri de bun simt ale…

- Senatorul liberal Florin Citu se dezlantuie la adresa lui Eugen Teodorovici, ministrul de Finante, pe tema pensiilor speciale. Citu ii ameninta pe guvernanti ca vor da explicatii pentru toate datele pe care le-au masluit. Senatorul PNL Florin Citu l-a atacat dur pe ministrul de Finante, Eugen Teodorovici,…

- Consiliul Superior al Magistraturii susține ca "nu va tolera sub nicio forma afectarea statutului magistratului" și ca va face "toate demersurile care se impun", inclusiv sesizarea organismelor internaționale și a Curții Constituționale.

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) sustine, in legatura cu taxa de solidaritate aplicata pensiilor speciale pe care a anuntat-o ministrul Eugen Teodorovici, ca nu va "tolera" sub nicio forma afectarea statutului magistratilor si ca va face toate demersurile care se impun, inclusiv sesizarea…

- Senatorul PNL Florin Citu nu crede ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici va reglementa situatia pensiilor speciale asa cum a spus pentru ca, afirma el, nu vrea sa-si puna in cap Curtea de Conturi, militarii, magistratii si colegii parlamentari. "In Parlament, Eugen Teodorovici a votat…

- "Klaus Iohannis a avut mereu din partea Guvernului asigurari ca legea pensiilor trebuie aplicata din foarte multe motive. Ma bucur ca a ajuns la aceasta concluzie ca pensiile sunt mici si trebuie crescute. Noi am prins pentru acest an sumele necesare in buget. Clar aceasta lege se va aplica si Guvernele…

- "Deficitul de 1,4% (inregistrat in perioada ianuarie - mai 2019, n.r.) a fost anticipat in 2019 in legea bugetului la inceput de an. Nu este pentru noi o surpriza. Noi am ales o abordare liniara. Si anul trecut spuneau, dupa primul trimestru despre deficit: daca acum este atat pana la final de an…

- Senatorii PSD și ALDE nu au fost in sala in numar destul de mare incat legea pensiilor sa treaca la vot. Insa, aleșii puterii au fost prezenți in sala pentru a se asigura ca pensiile speciale nu sunt abrogate, așa cum cerea un proiect supus la vot la scurt timp dupa ce legea pensiilor a picat. Senatorul…