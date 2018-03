Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii nu se lasa și vor sa-i cadoriseaca pe aleșii locali cu pensii speciale. Astfel, un grup de parlamentari a depus o propunere legislativa pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali.

- Parlamentarii revin cu un proiect prin care sa acorde pensii speciale si alesilor locali, incepand cu 1 ianuarie 2019, pe modelul celor ale parlamentarilor, dupa ce prima initiativa in acest sens a fost declarata neconstitutionala. Singurul partid care se opune pensiilor speciale este USR

- Parlamentari de la toate partidele politice exceptand USR au depus un proiect de lege care prevede acordarea de pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de Consilii Judetene, incepand cu ianuarie 2019, din bugetele locale, in limita a trei mandate complete.

- Curtea Constitutionala spunea, in septembrie 2016, ca normele pe care le reglementeaza nu indeplinesc condițiile de claritate, precizie și previzibilitate cu privire la natura juridica a "indemnizației pentru limita de varsta", sfera beneficiarilor sai și modul de stabilire și calcul al indemnizației…

- Consilierii municipali isi doresc tablete! Spun ca asa vor economisi hartie si vor avea acces mai usor la proiectele de hotarare locala pe care le dezbat in cadrul sedintelor de Consiliu Local. O astfel de propunere vine din p...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa a...

- Dintre acestia, 15.943 sunt cu pensii speciale. „Dupa numarul total al pensionarilor, judetul Iasi se afla pe locul 5 din total judete, iar in functie de nivelul pensiei medii pe locul 15 pe tara", se precizeaza in raportul de activitate pe anul trecut, publicat pe site-ul institutiei. Astfel, pensia…

- Ce nu va spune nimeni. In TOATE tarile din lume SINGURII care au pensii speciale datorita riscurilor imense de a-si pierde viata sau de a fi ranit grav in misiuni sunt militarii si politistii operativi . NU magistratiii, stewardesele, grefierele, politicienii, primarii, consilierii si altii (ca la noi)…

- Invitatul emisiunii Adevarul Live Moldova de luni, 26 februarie, este presedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov. Vom discuta cu unul dintre cei mai experimentati politicieni din Republica Moldova despre alegerile locale din Chisinau, despre parlamentarele din noiembrie 2018 si alte subiecte de actualitate.

- Autoritatile publice locale acuza un control administrativ excesiv. De asemenea, se plang pe lipsa angajatilor in cadrul administratiilor locale, din cauza salariilor mici. Acestea solicita descentralizarea politicii de cadre si a sistemului de remunerare.

- Parlamentarii PSD si ALDE vor ca alesii locali care provin dintr-un partid absorbit prin fuziune sa devina independenti, sustinand ca exista o situatie ”total absurda si nedemocratica”, in care consilierii sunt fortati sa isi exercite mandatul ca membru al altui partid impotriva vointei lor. ”Conform…

- Peste o suta de parlamentari PSD-ALDE au depus lunea trecuta, in Senat, un proiect legislativ de modificare a Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali potrivit caruia consilierii locali și consilierii județeni aleși pe listele unui partid absorbit prin fuziune de o alta formațiune politica nuși…

- Aleșii UDMR cer, din nou, in Parlamentul de la București, autonomia Ținutului Secuiesc. Un proiect de lege in acest sens a fost depus, la 1 februarie, de deputatul UDMR de Covansa Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy.

- Consilierii locali au votat, astazi, comasarea mai multor direcții din cadrul Consiliului Municipal Chișinau, noteaza Noi.md. Cei mai nemulțumiți de decizia luata de aleșii locali, s-au aratat consilierii liberali, care au fost impotriva unor astfel de modificari. De menționat ca pentru comasarea direcțiilor…

- "In urma discuțiilor aparute in cadrul ședinței Consiliului Local Campina, in cadrul careia au fost facute o serie de speculații și au fost spuse o mulțime de neadevaruri referitoare la Asociația Pensionarilor Campina, conform articolului publicat de Campinatv.ro, ca lider al acestei organizații țin…

- Consiliul Local Alba Iulia e convocat joi, in ședința extraordinara, pentru a dezbate și vota un proiect de hotarare privind retragerea normei de hrana pentru polițiștii locali din municipiu. Daca actul normativ va fi aprobat, angajații Poliției Locale Alba Iulia nu vor mai incasa, din aceasta luna,…

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocati joi, 8 februarie, de la ora 13.00, in sedinta extraordinara, cu un singur proiect pe ordinea de zi: aprobarea retragerii normei de hrana pentru personalul Politiei Locale, proiect initiat de primarul Mircea Hava. Alba24 a anuntat inca de ieri ca politistii…

- La sfarșitul saptamanii trecute, in cadrul Adunarii generale a PES activists Romania a fost aleasa noua conducere naționala. Unul dintre cei mai promițatori tineri social-democrați din Timiș, Alexandru Iovescu a candidat și a fost ales in functia de vicepreședinte pentru relația cu aleșii locali. “Aceasta…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea afirma ca alesii locali care au semnat declaratiile simbolice de unire cu Romania ar fi fost intimidati sa faca acest lucru. In plus, parlamentarul a mentionat ca nu intra in competenta administratiei publice locale aprobarea unor asemenea decizii.

- Deputații și senatorii ar putea nevoie de aviz psihologic la depunerea candidaturilor la Senat și la Camera Deputaților, daca un proiect legislativ care prevede aceasta obligativitate va fi adoptat. Actul normativ inițiat de un deputat PNL este argumentat de faptul ca mai multe categorii de angajați…

- Tensiuni in Consiliul Local Ploiesti! Totul a pornit in momentul in care aleșii locali au avut spre dezbatere un proiect de hotarare prin care Societatea de Gospodarire Urbana Ploiești sa poata apela la servicii juridice de consultanța și reprezentare in instanța, proiect care nu avea aviz de legalitate.…

- Aceasta va avea loc miercuri, pe ordinea de zi fiind nu mai putin de 40 de puncte. Printre ele se numara aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din Husi in semestrul al II–lea al acestui an scolar. De asemenea, alesi locali vor afla detalii si despre rapoartele Curtii de Conturi…

- Aleșii locali ai PMP din municipiul Suceava, viceprimarul Marian Andronache respectiv consilierul Constantin Munteanu au votat bugetul general centralizat pentru anul 2018 in ședința Consiliului Local care a avut loc joi, 25 ianuarie. Viceprimarul Andronache a explicat ca a votat ”pentru” bugetul…

- Alesii PNL Cluj: Sub 5% din promisiunile PSD au fost indeplinite. Cum s-a rezolvat „problema somajului in Teleorman" Parlamentari de Cluj ai PNL au sustinut joi intr-o conferinta de presa ca PSD si-a incalcat peste 95 % din promisiunile electorale pe care le-a facut in campania electorala. Presedintele…

- Consilierii locali din Dej se intrunesc saptamana viitoare intr-o ședința ordinara pe luna ianuarie. Aceasta va avea loc marți, 23 ianuarie, cu incepere de la ora 15. Pe ordinea de zi se afla 13 proiecte de hotarare și soluționarea unor probleme ale administrației publice locale. Aleșii locali vor stabili,…

- Acestea vor fi disponibile pe parcursul anului 2018 și sunt prevazute intr-un proiect de hotarare lansat in dezbatere publica de Ministerul Muncii. Ministerul Muncii a publicat, saptamana aceasta, un proiect de hotarare de guvern in care este prevazut numarul maxim de locuri la tratament balnear care…

- Dupa ce ieri, consilierii municipali din orașul Balți, din partea Partidului Nostru au anunțat ca declara greva foamei, astazi, vicepreședintele partidului, Ilian Cașu, a postat pe pagina sa de Facebook mai multe fotografii cu aleșii locali cum și-au petrecut prima noapte de protest. „Aleșii locali…

- La capitolul "promisiuni", Campina sta foarte bine. Din pacate, este vorba de promisiuni neonorate, aleșii noștri demonstrand inca o data cat de mare e distanța de la vorbe la fapte. Haideți sa ne amintim impreuna cateva dintre promisiunile facute și ramase la stadiul de vorbe.

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a transmis un avertisment dur, pe Facebook, in contextul scandalului din cadrul PSD. Ministrul sustine ca Guvernul trebuie sa dea dovada de responsabilitate, pentru ca exista pericolul pierderii unor sume importante de bani. Citeste si: Kelemen Hunor…

- Caz deosebit de grav, in Primaria Baia Mare. Institutia organizeaza o noua licitatie cu implicatii penale. Va vine sa credeti sau nu, specialistii in administratia urbei au conceput un proiect privind concesionarea unui imobil pentru care Municipalitatea NU detine acte de proprietate. Fapt si mai grav,…

- Alesii locali au decis pe data de 20 decembrie majorarea de capital la SC Hale si Piete SA cu suma de 25,5 milioane de lei. Banii urma sa fie folositi strict pentru reamenajarea pietei centrale a Ploiestiului. Doar ca decizia consilierilor locali a fost, din nou, sabotata, de angajatii municipalitatii…

- Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia i-a anunțat, luni, pe consilierii locali, ca vor avea la dispoziție cate o tableta pe care sa o foloseasca pentru primirea și studierea dosarelor de ședința, astfel incat sa fie eliminat consumul mare de hartie inregistrat pana acum. Aleșii beneficiaza și…

- Aproximativ 8.900 de civili au incasat, la nivel național, pensii speciale in luna octombrie a anului trecut, potrivit informatiilor transmise de Casa Nationala de Pensii citate de platforma economica.net. De acest privilegiu beneficiaza fosti procurori, judecatori, grefieri, personal civil navigant…

- Noi categorii de bugetari ar putea sa beneficieze de pensii speciale incepand cu 2018, potrivit mai multor initiative legislative aflate la un pas de a fi adoptate in Parlament. Proiectele ar permite acordarea de pensii de serviciu pentru personalul de specialitate al AEP, profesorii din invatamantul…

- Aproape 8.900 de romani au luat in luna octombrie pensii speciale platite de Casa Nationala de Pensii, arata cele mai noi informatii publicate de institutie. Numarul beneficiarilor de pensii speciale, platiti de Casa Nationala de Pensii, a crescut continuu din ianuarie incoace, potrivit informatiilor…

- Un numar de 41 de parlamentari PSD au depus la Senat o propunere legislativa de modificare a Codului penal, conform careia definirea functionarului public ar urma sa fie schimbata, astfel incat sa...

- Alesii au nevoie de legi noi, ca sa nu se mai jigneasca. Este parerea unui deputat liberal, care a depus un proiect de lege prin care cere ca la depunerea candidaturii, aspirantul la functia de parlamentar sa vina si cu avizul psihologic. Pavel Popescu spune ca l-au inspirat numeroasele certuri de la…

- In 2018, tinerii din Slatina care se vor casatori vor primi 1.000 de lei din partea Primariei, potrivit unui proiect de hotarare aprobat, vineri, de consilierii locali.Tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 35 de ani, care se vor casatori, incepand cu anul 2018, vor primi de la Primaria Slatina…

- Camera Deputatilor da vot final, miercuri, pe un proiect ce elimina, de pe lista de incompatibilitati pentru alesi locali, prefecti, parlamentari si ministri, calitatea de “comerciant persoana fizica”. Acestia vor putea astfel primi bani de pe urma unor activitati. Initiatorii proiectului, parlamentari…

- Deputații juriști au dat, in ședința de miercuri, un raport de admitere a proiectului de lege al UDMR prin care ministrii, parlamentarii, primarii si prefectii pot fi comercianti persoane fizice. Tot astazi, Camera Deputaților va vota inițiativa legislativa, in calitate de for decizional.

- 15 deputați PSD, printre care se numara și prahovenii Andreea Cosma, Laura Moagher și Razvan Ursu, au depus la Parlament un proiect legislativ de modificare a Legii 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Pare a fi inca o lovitura data justiției, de vreme ce prin…

- Unul din proiectele de pe ordinea de zi a ultimei sedinte ordinare din acest an a Consiliului Local Baia Mare, care va avea loc joi, 21 decembrie, este cel privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. Vezi mai jos ce contine proiectul de hotarare ce urmeaza a fi supus votului alesilor…