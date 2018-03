Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii revin cu un proiect prin care sa acorde pensii speciale si alesilor locali, incepand cu 1 ianuarie 2019, pe modelul celor ale parlamentarilor, dupa ce prima initiativa in acest sens a fost declarata neconstitutionala. Singurul partid care se opune pensiilor speciale este USR

- Parlamentari de la toate partidele politice exceptand USR au depus un proiect de lege care prevede acordarea de pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de Consilii Judetene, incepand cu ianuarie 2019, din bugetele locale, in limita a trei mandate complete.

- Curtea Constitutionala spunea, in septembrie 2016, ca normele pe care le reglementeaza nu indeplinesc condițiile de claritate, precizie și previzibilitate cu privire la natura juridica a "indemnizației pentru limita de varsta", sfera beneficiarilor sai și modul de stabilire și calcul al indemnizației…

- Parlamentarii revin cu un proiect prin care sa acorde pensii speciale si alesilor locali, pe modelul celor ale parlamentarilor, dupa ce prima initiativa in acest sens a fost declarata neconstitutionala in doua randuri.

- Parlamentarii nu vor mai putea sa iși voteze majorarea propriilor indemnizații. Este vorba despre un proiect USR care a fost depus in Parlament și este semnat de Cristian Seidler și Adrian Claudiu Prisnel. ”Parlamentarii nu mai trebuie sa sfideze bunul simț și sa se considere mai presus de oamenii onești…

- Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Aceasta apartine unui fost judecator sau procuror, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentantii CJP Cluj au declarat, miercuri, corespondentului…

- Parlamentarii USR propun abrogarea pensiilor speciale, cu doua exceptii: militarii si magistratii. Proiectul este supus, miercuri, votului final în plenul Senatului. Forul decizional este Camera Deputaților.

- Doi deputați USR au depus o inițiativa legislativa prin care parlamentarii nu vor mai putea sa decida marjorarea propriilor salarii. Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel,…

- Presedintele Comisiei speciale, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat, joi, ca parlamentarii vor tine cont „fara indoiala” de Decizia CCR privind numirea presedintelui Inaltei Curti si a procurorilor de rang inalt de catre presedintele Romaniei.

- Primarii vor si ei pensii speciale! Aceștia se considera uitati de parlamentarii pe care i-au sprijinit in campaniile electorale. Reprezentantii Asociatiei Comunelor din Romania s-au plans ca, dupa sapte mandate, au pensii foarte mici, chiar sub salariul minim. „Vrem ca și pensia, dupa ce o viața ți-ai…

- Parlamentarii PSD si ALDE vor ca alesii locali care provin dintr-un partid absorbit prin fuziune sa devina independenti, sustinand ca exista o situatie ”total absurda si nedemocratica”, in care consilierii sunt fortati sa isi exercite mandatul ca membru al altui partid impotriva vointei lor. ”Conform…

- Peste o suta de parlamentari PSD-ALDE au depus lunea trecuta, in Senat, un proiect legislativ de modificare a Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali potrivit caruia consilierii locali și consilierii județeni aleși pe listele unui partid absorbit prin fuziune de o alta formațiune politica nuși…

- In ziua de 1 februarie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si funcționarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- Parlamentarii francezi au votat pentru un articol emblematic intr-o noua lege care va oferi cetațenilor „dreptul de a face greșeli” in relațiile cu guvernul, fara a fi pedepsiți in mod automat, scrie AFP. Legea face parte din reformele pe care președintele Emmanuel Macron le-a promis in timpul campaniei…

- CCR a admis partial criticile de neconstitutionalitate aduse modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca sesizarile privind legile 303/2004 si 317/2004 privind Statutul magistratilor si organizarea CSM sa fie dezbatute pe 30 ianuarie, informeaza Mediafax. ”Decizia consta…

- Președintele Klaus Iohannis a sesizat la CCR legea care permite aleșilor sa faca afaceri pe persoana fizica. Președintele a trimis la Curtea Constituționala o sesizare cu privire la modificarile pe care Parlamentul vrea sa le aduca Legii nr. 161/2003. Proiectul de lege adoptat de Parlament pe 20 decembrie…

- Iohannis a atacat la Curtea Constituționala o lege care vizeaza validarea mandatelor de consilieri locali. Este vorba despre proiectul de modificare și completare a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 ce instituie o noua procedura referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului…

- "Uniunea Salvati Romania a pregatit sesizari foarte bine documentate pentru a contesta la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a Legilor Justitiei. ICCJ si PNL au contestat deja la Curtea Constitutionala cele trei proiecte de modificare a Legilor 303, 304 si 317, dar juristii USR…

- Ministerul Justiției a publicat un comunicat privind Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Naționala a Penitenciarelor. Proiectul este in dezbatere publica.

- Un numar de 41 de parlamentari PSD au depus la Senat o propunere legislativa de modificare a Codului penal, conform careia definirea functionarului public ar urma sa fie schimbata, astfel incat sa ii excluda din aceasta categorie pe presedintele Romaniei, pe parlamentari, dar si pe alesii locali.Mai…

- Parlamentarii propun ca agenții economici care se incadreaza in plata impozitului pe profit in limita de 1% sa poata opta pentru evidența contabilitații simplificate. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal a fost respinsa in prima camera sesizata,…

- PNL a depus vineri, la CCR, o sesizare de neconstiutionalitate la proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, invocand ca exista amendamente care au fost adoptate cu incalcarea prevederilor constitutionale.

- Parlamentarii care nu domiciliaza in Bucuresti sau in judetul Ilfov vor primi o diurna de deplasare. Cuantumul acestei diurne este stabilit de conducerea celor doua Camere ale Legislativului, potrivit unei propuneri legislative adoptate vineri, cu unanimitatre de voturi, de Camera Deputatilor si Senat.…

- Mai multi parlamentari PSD au depus miercuri seara la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor, ce elimina presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prerogativa numirii…

- Camera Deputatilor da vot final, miercuri, pe un proiect ce elimina, de pe lista de incompatibilitati pentru alesi locali, prefecti, parlamentari si ministri, calitatea de “comerciant persoana fizica”. Acestia vor putea astfel primi bani de pe urma unor activitati. Initiatorii proiectului, parlamentari…

- Asociatia Oraselor din Romania AOR reinnoieste apelul catre toti primarii din Romania ca, indiferent de culoarea lor politica, sa si convinga parlamentarii care ii reprezinta sa nu sustina proiectul legii bugetului de stat pe 2018 in forma prezentata de Guvern. Analizand proiectul de lege a bugetului…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei au reluat, marti dupa-amiaza, dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara. Alesii au inceput dezbaterile pe marginea acestui proiect luni noapte, cand au adoptat un amendament al PSD conform caruia Sectia…

- Parlamentarii USR au anuntat ca vor ataca la Curtea Constitutionala propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, adoptata marti de Senat, a anuntat presedintele Uniunii, deputatul Dan Barna.

- Opozitia a încercat scoaterea de pe ordinea de zi a Senatului, liderul PMP, Traian Basescu, propunând chiar scoaterea proiectelor care vizeaza legile Justitiei din ordinea de zi a acestei sesiuni. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statului magistratilor a fost adoptat…

- Plenul Senatului dezbate si urmeaza sa voteze marti proiectul PSD-ALDE de modificare a Legii 303/2004 privind statutul magistratilor. E prima lege din pachetul celor trei legi ale Justitiei care intra la votul final, dupa ce trecuse deja de votul Camerei Deputatilor. Atmosfera din sala e extrem de tensionata,…

- Sedinta Comisiei speciale pentru legile Justitiei a fost convocata, luni, pentru a elabora Raportul la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor. Comisia pentru legile Justitiei a adoptat luni un amendament la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor…

- Senatul va dezbate, in sedinta plenului de marti, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.

- Raportul a fost adoptat cu 12 voturi "pentru”, 6 voturi "impotriva”, din partea reprezentan'ilor PNL si USR, si o abtinere, potrivit News.ro. Raportul va intra marti la votul final in plenul Senatului, care este Camera decizionala. Comisia parlamentara speciala pentru modificarea legilor…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a adoptat, luni seara, dupa aproximativ noua ore de dezbateri, Raport de admitere, cu amendamente, la proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor.

- Sedinta plenului Senatului a inceput luni seara in jurul orei 18.00, cu aproape 3 ore intarziere, dupa ce s-a finalizat plenul comun privind bugetul pe anul viitor, iar pe ordinea de zi se afla proiectul PSD-ALDE privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Acest…

- Senatorii au aprobat un articol conform caruia interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor in temeiul art. 25, pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de ANI si care au constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in perioada 2007 - 2013, pana la intrarea in…

- Poiectul PSD de modificare a legii ANI ar putea avea efecte devastatoare asupra cazuisticii ANI, avertizeaza agentia intr-un raspuns pentru Romania Curata. In Alba, modificarea legislatiei ar scapa de la raispunderea civila sau penala un parlamentar, trei fosti primari, trei primari in functie si doi…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate, luni, legea bugetului de stat pentru anul 2018 si cea a bugetului asigurarilor sociale, rapoartele adoptate in Comisiile reunite de buget-finante, fiind criticate de opozitie. Legea bugetului de stat care urmeaza sa fie supusa dezbaterii plenului reunit al Parlamentului…

- Serban Nicolae: Presedintele nu poate refuza numirile procurorilor sefi/ Statul e obligat sa se indrepte impotriva magistratilor care comit erori cu rea-credinta Senatorul PSD, Serban Nicolae, a depus 30 de amendamente la Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor, printre acestea fiind abrogat articolul…

- Conform prevederilor Legii nr. 186, plațile retroactive se puteau face pana la 31 decembrie 2017, dupa ce guvernul a prelungit termenul inițial cu mai bine de opt luni, prin intermediul Ordonanței de Urgența nr. 32/2017. Parlamentarii au ales insa sa prelungeasca acest termen cu inca un an, astfel incat…