Stiri pe aceeasi tema

- “Cei pe care ii reprezint in Parlamentul European merita sa știe, iar cei cu presupuneri suspicioase trebuie lamuriți. Aș vrea sa ințelegem impreuna importanța misiunii delegației de aleși locali pe care, impreuna cu Rareș Bogdan, i-am invitat la Bruxelles. Nu sunt omul care sa puna pe masa desertul…

- ”Dragi pensionari, vreau sa lamurim un singur lucru: daca astia de la pnl, usr si pmp ajung cumva la putere, vor taia fara mila toate majorarile! Apoi vor impozita iar, fara mila, toate pensiile. Pentru ca asta au anuntat ca vor face si chiar o vor face! Sa nu spuneti ca nu v-am zis!”, a precizat…

- Rareș Bogdan: Am ascultat cu mare atentie pe ministrul Budai. Uneori, chiar și oamenii din Ardeal din dorința de a fi placuți liderilor politici devin ipocriți. Imi pare rau ca Budai se transforma in ipocrit si minte fara nerusinare. Niciodata PNL nu va taia pensiile. Marius Budai: Pentru…

- Șeful Comisiei de control al SIE, deputatul Mihai Weber, susține ca, in cazul in care in Parlament inițiativa desființarii pensiilor speciale va fi amanata, Guvernul ar trebui sa ia in calcul promovarea acestui act normativ printr-o ordonanța de urgența.„Am susținut necesitatea desființarii…

- Cele doua propuneri trimise de Viorica Dancila la Bruxelles, Dan Nica si Rovana Plumb, ar fi fost respinse, scrie EurActiv.com.Citește și: Rareș Bogdan, anunț bomba despre Kovesi:Ceruta de urgența la Parchetul UE In locul lor ar putea fi propusa actuala sefa a diplomatiei, Ramona Manescu.…

- "Am primit informatii extrem de importante de la Bruxelles legate de cele doua candidaturi pentru pozitia de comisar european. Informatiile sunt extrem de grave, atat pentru constituirea Comisiei, cat si pentru imaginea Romaniei, pentru ca sansele ca unul dintre cei doi sa ajunga comisar european…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat miercuri, la Bacau, ca daca formatiunea sa va ajunge la guvernare, va elimina toate pensiile speciale, inclusiv ale parlamentarilor, cu doua exceptii prevazute de legislatie, pentru militari si magistrati, potrivit Agerpres."Nu…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si Asociatia Procurorilor din Romania (APR) avertizeaza, vineri, ca "taierea" pensiilor magistratilor anuntata de ministrul de Finante nu are la baza nicio analiza, precizand ca pensiile sunt un drept al magistratilor, nu un privilegiu.