"Cred ca daca incepem sa impartim tara in caste de supraoameni care castiga pensii de 6-7000 de euro si oameni normali, care se expun si ei la riscuri, pentru ca isi mananca ani din viata, nu e bine. Sigur ca trebuie sa fie o ierarhie, dar trebuie sa existe o masura in toate. Nu sunt de acord, cu toate astea, cu masurile simpliste, precum cele sustinute de opozitie. Nici cu aceasta impozitare de 90 la suta nu sunt de acord, pentru ca eu cred ca trebuie sa generam o discutie pentru a vedea unde sunt meritate aceste pensii speciale. Exista si in alte tari sau alte sisteme la care poate ne raportam…