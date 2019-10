Pensii și salarii, tăiate de PNL. Fifor: Iohannis vrea să vă prostească, e o mare păcăleală ”Va arat azi cum vrea Iohannis sa va prosteasca atunci cand se jura ca pensiile și salariile nu vor fi taiate. E o mare pacaleala! Pentru a reduce veniturile nu trebuie neaparat sa le tai, cum a facut Basescu. Poți sa le impozitezi, poți anula praguri minime garantate, poți desființa beneficii salariale sau poți crește taxe și tarife la utilitați. Rezultatul este același: mai puțini bani in buzunarele romanilor! Va prezint aici masurile anunțate oficial de PNL, care duc exact la acest rezultat. NICIUNA DINTRE ELE NU A FOST DEZMINȚITA DE IOHANNIS! Trageți singuri concluzia! … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

