Pensii si salarii pentru bugetari inainte de Paste? Guvernul decide joi

- "Noi analizam, discutam la nivelul Guvernului si daca va fi cazul sa fie o astfel de decizie se va anunta in sedinta de Guvern de joi", a spus Teodorovici, la Antena 3. Intrebat daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, seful de la Finante a raspuns: "Trebuie sa o facem doar…

- Angajatii de la stat din Coreea de Sud nu vor putea sa munceasca peste program, vineri seara si in weekend, nici daca vor, pentru ca Guvernul de la Seul intentioneaza sa opreasca automat toate computerele. Guvernul Coreei de Sud a introdus o noua initiativa legislativa pentru a-i obliga pe…

- ANPC sfatuieste consumatorii sa cumpare peste si produse din peste numai din locuri autorizate si sa ceara mereu bonul de casa. Directorul ANPC Paul Anghel sfatuieste consumatorii, avand in vedere consumul traditional de peste cu ocazia Sarbatorilor Pascale, sa nu cumpere peste si produse…

- Guvernul va adopta in sedinta de guvern de joi ordonanta de urgenta privind Declaratia unica. Premierul Viorica Dancila a spus ca aceasta va usura viata contribuabililor si va eficientiza munca Fiscului. "Inca inainte de preluarea mandatului am promis ca declaratia 600 dispare. Am cerut o…

- Cazul din Marea Britanie, unde un fost agent secret rus a fost otravit cu o substanta neurotoxica creata in Rusia, se poate repeta in orice stat NATO, pentru ca Moscova joaca extrem de agresiv, spune ministrul roman al Apararii, Mihai Fifor. "Intamplator sau nu, am avut o intalnire importanta,…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, miercuri, ca este "pacat" ca trebuie sa stabilim ca obiectiv cresterea vitezei de circulatie a trenurilor pana la nivelul care se inregistra, in Romania, in anii '90. "Nu ne este indiferent deloc faptul ca vitezele de circulatie au tot scazut…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a anuntat ca va da in judecata Ministerul Fondurilor Europene, pentru ca, la patru ani de cand a primit masterplanul pentru perioada 2014-2020, judetul Ilfov nu a primit aprobarea pentru depunerea documentatiei de accesare a fondurilor europene…

- Grecia a cerut Romaniei sa intervina pe langa autoritatile turce, pentru eliberarea din inchisoare a doi militari greci arestati la inceputul lunii martie. "Avem in prezent un diferend cu Turcia, unde avem inchisi doi cetateni greci, un ofiter si un subofiter, si solicitam pe aceasta cale…

- CCR a admis, marti, sesizarea presedintelui Iohannis cu privire la legea care permite parlamentarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de CJ sa detina calitatea de comerciant persoana fizica. Presedintele Curtii,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Cresterea taxelor de import pentru otel si aluminiu in SUA ar putea avea un "impact semnificativ" in economia britanica, a avertizat vineri Richard Warren, directorul UK Steel, asociatia britanica din sectorul siderurgic. Presedintele american, Donald Trump, si-a anuntat joi intentia de a…

- Ministerul Finantelor va lansa, pe 1 martie, in dezbatere publica, o propunere de modificare a modului in care romanii care obtin venituri din activitati independente urmeaza sa depuna Declaratia 600, a precizat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern de joi. "Am promis…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent. "Este vorba…

- Procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se va prezenta, marti, la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, in care se va discuta avizul pentru solicitarea de revocare din functie. UPDATE La sedinta va participa si ministrul Tudorel Toader. Acesta a confirmat pentru Ziare.com ca nu va lipsi…

- Terenurile aflate pe traseul conductei BRUA vor fi scoase din circuitul agricol fara a fi necesara obtinerea acordului proprietarilor, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern privind lista terenurilor agricole situate in extravilan. "Terenurile inscrise in anexa la proiectul de hotarare…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat luni, la dezbaterile privind motiunea simpla depusa de PNL impotriva ei, ca "nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani". "Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile…

- Guvernul olandez va angaja 900 de ofiteri vamali pentru intarirea controalelor dupa ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, in martie 2019. "Intre 750 si 930 de ofiteri vamali vor fi necesari pentru a suplimenta efectivele actuale de 5.000 de membri", a declarat Snel, ministrului adjunct…

- Femeile saudite sunt de acum autorizate sa-si creeze propriile firme in regat fara a solicita consimtamantul unui tutore masculin, pentru a stimula sectorul privat, a anuntat guvernul de la Riad. "Femeile pot acum sa-si lanseze propriile firme si sa beneficieze de serviciile online ale guvernului…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Italiei la Bucuresti, Marco Giungi, insa nu inainte de a participa la o intalnire care are loc la hotelul primarului Robert Negoita (PSD), de la Sectorul 3. Dancila si-a anuntat participarea la lucrarile Adunarii…

- Instiintarile ANAF ar putea fi trimise contribuabililor electronic, nu prin Posta, daca dorinta ministrului Eugen Teodorovici se va indeplini, pentru ca "nu poti tine in loc o tara pentru unii sau altii", nici chiar pentru cei din varf de munte. Ministrul Finantelor a amintit ca, in fiecare…

- Tari europene importante nu sunt de acord cu planurile SUA de aprovizionare cu armament a Ucrainei, iar Washingtonul incearca sa atraga in acesta initiativa o serie de state cunoscute pentru atitudinea lor rusofoba, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. "Europa nu este tacuta,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca Administratia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va avea, in curand, un nou sef. Indiferent cine va prelua conducerea, angajatii institutiei ar trebui sa continue sa isi faca treaba, sustine ministrul. "Curand, curand va fi o discutie…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Primaria Sectorului 1 intentioneaza sa mai dea 10 milioane de lei pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului, in conditiile in care pana acum a alocat deja 20 de milioane de lei. Joi, 15 februarie, la ora 14:00, la primaria Sectorului 1 va avea loc sedinta Consilului Local. Pe se afla…

- Un Boeing 737 al companiei Ryanair care a decolat vineri seara in jurul orei 21:55 de la Bucuresti cu destinatia Dublin a revenit pe Aeroportul Henri Coanda la aproximativ o ora de la decolare, purtatoarea de cuvant a aeroportului Ana State declarand ca pilotii au cerut sa se intoarca de urgenta.…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, liberalul Florin Citu, a anuntat miercuri ca o va invita saptamana viitoare pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa prezinte in cadrul acestui for ma. "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit intr-o conferinta de presa pentru a explica de ce, dupa ce PSD a promis majorari salariale, unii bugetari s-au trezit cu o diminuare a veniturilor incepand cu 1 ianuarie. "S-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca…

- Angajatii din departamentele Financiar si Administrativ de la DIICOT pierd 25% din salariu, in urma modificarilor fiscale, a declarat procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu. El a precizat ca salariile procurorilor raman nemodificate - nu scad, dar nici nu cresc. "Exista angajati…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in ultimul…

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, ca formularul 600 nu mai trebuie depus, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie 2018, aceasta perioada fiind necesara pentru gasirea unei solutii de simplificare a acestuia. "In sedinta de Guvern a fost o prima ordonanta…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca se simte "ofensat" de faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor din Rusia susceptibile a fi sanctionate de Statele Unite. "Este, evident, un gest neamical si care complica relatiile ruso-americane, aflate deja intr-o…

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, l-a propus, luni, pe Carles Puigdemont pentru a ocupa functia de premier al Cataloniei. De asemenea, Torrent i-a cerut premierului spaniol Mariano Rajoy o intrevedere oficiala pentru a discuta despre "situatia anormala" din forumul decizional…

- La scurt timp dupa terminarea Comitetului Executiv al PSD, premierul Mihai Tudose a confirmat, pe scarile PSD, ca demisioneaza, explicand ca e decizia partidului pe care el o respecta. "Merg la Palatul Victoria sa imi iau lucrurile de acolo, nu voi asigura interimatul. Acum relatia cu Dragnea…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca PSD nu poate accepta o autonomizare totala a deciziilor Guvernului, fiind asteptate in sedinta CEx de luni clarificari din partea premierului Mihai Tudose fata de mai multe chestiuni. Dumitru Buzatu a declarat, sambata, corespondentului Mediafax,…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…

- Primul tramvai turistic din Romania va fi repus, vineri, pe sine, in judetul Sibiu, dupa sapte ani in care doar publicul unor spectacole de teatru si de moda a avut ocazia sa se plimbe cu acest mijloc de transport, a precizat primarul comunei Rasinari, Bogdan Bucur. "Din 2011, tramvaiul nu…

- Salariile a 85 dintre cei 212 angajati ai Filarmonicii "George Enescu" vor fi diminuate anul acesta, in urma modificarilor impuse de Guvernul Tudose. "Problema delicata" a fost transmisa Ministerului Finantelor Publice (MFP) si Ministerului Culturii, a declarat marti directorul institutiei.…

- Gaura din stratul de ozon s-a micsorat cu 20%, ca urmare a interzicerii la nivel global a chimicalor distrugatoare, arata un studiu al NASA. In raportul publicat saptamana aceasta, oamenii de stiinta arata ca diminuarea a avut loc in timpul lunilor de iarna din 2005 pana in 2016.…

- Shinzo Abe, prim-ministrul Japoniei, a anuntat ca la sfarsitul saptamanii viitoare va vizita mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, precum si Bulgaria, Serbia si tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania. Este prima deplasare efectuata in aceste state de un premier de la Tokyo.…

- Moneda nationala a inceput in forta noul an si s-a apreciat si in a doua sedinta din 2018 in fata principalelor valute. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,23% pentru euro, cursul de joi fiind de 4,6304 lei/unitate. Dolarul continua deprecierea cu inca 0,46%, dupa…

- Liviu Dragnea isi doreste o restructurare a Guvernului, asa ca portofoliul lasat liber prin demisia Doinei Pana s-ar putea desfiinta, iar atributiile ar urma sa fie preluate de ministrul Mediului. "Da, e foarte adevarat ca doamna Pana are probleme de sanatate. Doamna ministru Pana a tot tinut,…

- Moneda nationala a inceput cu dreptul 2018. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o apreciere semnificativa pe linie a leului in fata principalelor valute. Astfel, euro a scazut in prima sedinta din noul an cu 0,40%, pana la un curs de 4,6412 lei/uniatate. Dolarul s-a depreciat cu…

- Banii colectati in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a sculpturii "Cumintenia Pamantului" realizata de Constantin Brancusi, se vor restitui integral donatorilor. Rambursarea a fost hotarata printr-o ordonanta de urgenta (OUG) publicata vineri in Monitorul Oficial.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata ca introducerea unui nou timbru de mediu trebuie sa incurajeze introducerea in piata a masinilor noi si eliminarea, pe cat se poate, a celor care polueaza excesiv. Prim ministrul a apreciat ca ideea proiectului nu este inlocuirea unei taxe cu alta.…

- Plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit, venit sau dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018. "Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care…