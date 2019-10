”Deoarece nu au vrut sa iși mai asume singuri calea austeritații, au gasit pe altcineva, dar in continuare declarațiile lor sunt in sensul austeritații, in sensul ca se mai gandesc daca implementeaza in continuare legea salarizarii, incepand cu 1 ianuarie 2020, daca acorda așa cum am spus, pentru profesori, de la 1 septembrie 2020, nivelul de salarizare pentru 2022 și daca in continuare ei vor mai implementa sau nu legea pensiilor.

lasați fara locuri de munca?

Am vazut și declarații ca 400.000 de bugetari ar trebui sa plece acasa, fara nicio gandire despre cați din…