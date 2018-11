Pensii private facultative: cum alegi fondul de pensii potrivit pentru tine; mai multe actiuni si castiguri mai ridicate sau mai multe titluri de stat?

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sefa a NN Pensii, Raluca Tintoiu, a castigat procesul cu Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), deschis in urma scandalului posibilei nationalizari a Pilonului II de pensii. Curtea de Apel Bucuresti a decis astfel anularea deciziei de sanctionare si obliga ASF sa ii plateasca daune morale…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat prospectul aferent emisiunii de actiuni in vederea majorarii capitalului social al Romaero Baneasa (RORX) cu 737.594 de actiuni, care urmeaza sa se desfasoare intr-o singura etapa, perioada de derulare fiind cuprinsa intre 15 octombrie si 13 noiembrie…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 44,64 miliarde de lei, la 31 iulie 2018, in crestere cu 20% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara...

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat evolutia indicatorilor Pilonului II de pensii private obligatorii, document care arata o crestere cu 20% a activelor in luna iulie, fata de luna similara a anului trecut.

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anunțat marți ca a demarat o investigație pentru a verifica unele informații aparute in spațiul public privind investițiile fondurilor de pensii administrate privat (Pilon II) in acțiunile DIGI Communications. Anunțul vine dupa mai multe ieșiri publice…

- Ca urmare a apariției in spațiul public a unor informații privind investițiile fondurilor de pensii administrate privat (Pilon II) in acțiunile unei companii listate la Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) transmite urmatoarele precizari: Avand in vedere…