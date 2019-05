Pensii private. Anunţul făcut de Eugen Teodorovici 'Astazi am adoptat in sedinta de Guvern modificari necesare functionarii in conditii optime a administratorilor de pensii private si diversificarii universului investitional pentru protejarea intereselor contributorilor la pilonul II de pensii si consolidarea perspectivei unei pensii sigure. Asa cum spuneam, am modificat astazi OUG 114/2018. (...) In principal, modificarile vizeaza o noua modalitate de calcul a capitalului social minim, se vor asigura astfel conditii echilibrate de functionare a administratorilor si se va permite dezvoltarea sustenabila si durabila a sistemului de pensii private… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

