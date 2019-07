Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat luni seara, la postul RTV, ca data congresului PSD in care se va desemna candidatul pe care il va sustine partidul pentru alegerile prezidentiale este 3 august. Intrebat despre posibilitatea ca actualul presedinte executiv al PSD, ministrul finantelor,…

- Secretarul general PSD Mihai Fifor a declarat joi la Antena 3 ca nu i-a obligat nimeni pe nemulțumiții din partid sa vina in formațiune și ca o decizie luata in CEX și Congres devine obligatorie pentru toata lumea.Liste negre, lungi, nimeni nu face liste in PSD, va asigur. Inteleg ca sunt colegi…

- Secretarul general PSD, Mihai Fifor, a declarat joi la Antena 3 ca nimeni din PSD nu se dezice de Liviu Dragnea și ca social-democrații iși doresc ca fostul lider sa fie eliberat dupa decizia CCR pe care a catalogat-o ca fiind „cutremuratoare”:„Nimeni nu se dezice de Dragnea. Ne dorim sa fie…

- Prima rectificare bugetara din acest an va avea loc pe 31 iulie, iar pana atunci ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, trebuie sa vina cu o analiza referitoare la masurile pentru incadrarea in deficitul bugetar de 3%, au declarat joi surse politice pentru Agerpres. Printre acestea se regasesc impozitarea…

- Rectificarea bugetara va avea loc pe data de 31 iulie, iar pana atunci ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, trebuie sa vina cu o analiza referitoare la masurile pe care le va lua, astfel incat, pana la sfarsitul anului, sa se incadreze in deficitul bugetar de 3%, au declarat joi surse politice.…

- Data rectificarii bugetare a fost decisa miercuri in sedinta Comitetului Executiv National al PSD. "In sedinta CExN s-a stabilit ca pana pe 31 iulie ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, trebuie sa vina cu o analiza cum se prezinta bugetul si ce masuri va lua pentru ca, pana la sfarsitul anului,…

- Președintele interimar al PSD Viorica Dancila a anunțat ca in sondajele interne PSD pentru desemnarea prezidențiabilului va fi testat și un candidat comun PSD-ALDE. Intrebata daca va fi introdus in sondaje numele lui Caln Popescu Tariceanu, Dancila a raspuns „Sigur”. „Candidatul trebuie sa fie cel…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat marti ca, in urma discutiilor avute la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-a ajuns la concluzia ca...