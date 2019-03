Pensii, Pilonul II. Ministrul Finanţelor: Sper să ajungem la un consens "Joi o sa am o discutie cu cei de la Pilonul II. Maine (miercuri n.r) o sa mai primesc niste date, niste informatii si de la ASF, pentru ca am cerut mai multe elemente si de la cei care administreaza pensiile private. Joi sper sa ajungem la un consens. Doua probleme au fost ridicate de dansii si anume marimea capitalului pe care noi le-am spus ca trebuie sa il aduca intr-un an si aceasta perioada de un an. Si am spus hai sa vedem cum puteti sa veniti catre Romania si sa investiti in economie, in proiecte public-private, pe bursa, in actiuni necotate, sa dau un exemplu, sa investiti in Romania.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actionarii celor sapte companii de administrare a fondurilor de pensii private obligatorii din Romania (Pilonul II) s-au intalnit, la Bucuresti, pentru a discuta cu autoritatile romane efectelor majore pe care OUG 114/2018 le are asupra acestui sistem....

- "Cotele de capitalizare ale fondurilor de pensii private sunt negociabile in masura in care se va ajunge la o intelegere cu Guvernul privind investitiile fondurilor in proiectele importante pentru Romania, in sanatate, energie, infrastructura si sectorul IMM-urilor", a afirmat Teodorovici, conform Profit.ro.…

- Banii de pensii ai romanilor vor fi investiți in spitale sau alte lucrari realizate prin parteneriat public privat, potrivit lui Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor. Oficialul nu spune, insa, cum se vor transforma aceste investiții facute din contribuțiile sociale ale romanilor in pensii pentru…

- Joi, 21 februarie, ora 18:00 ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat Ștefan Radu Oprea și Roberto Azevedo, directorul general al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), vor sustine o conferinta de presa in centrul Infoeuropa din Calea Victoriei 88.Citește și: Ministrul…

- In cadrul interviului acordat DC News, Ilan Laufer a atras atentia asupra a doua aspecte care, in opinia sa, nu fac decat sa prejudicieze statul roman si sa afecteze imaginea Romaniei in strainatate: atacurile sustinute ale unor europarlamentari si cele venite din partea unor trimisi ai statului…

- Termenul initial pentru restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, a taxei de poluare, a taxei pentru emisiile poluante si a timbrului de mediu, era luna decembrie a anului trecut. Citeste si TAXA AUTO 2019. Vesti bune pentru proprietarii de masini, anuntul facut de ministrul…

- "Guvernul Romaniei este pe cale sa adopte o ordonanta care dinamiteaza sectorul privat si bineinteles dinamiteaza economia si nu a trebuit sa asteptam mult pentru aceste concluzii. Astazi pietele de capital de la Bucuresti scad cu aproape 9 puncte procentuale, iar singura banca cu capital romanesc…