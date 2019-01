Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit in emisiunea „Subiectiv” despre ce aduce 2019 pentru salariați și pensionari. Despre legea pensiilor „Cine ne comenteaza, cei care au dat legea, din prima...

- Ministrul Muncii, Marius Budai a explicat, la Romania TV, ce se va intampla cu pensiile in anul 2019, dar și de ce nu va mai avea loc nicio marire de la 1 ianuarie. "Vom avea o lege a pensiilor, știm cu toții ca ea a fost aprobata in plenul camerei deputaților, care este for decizional pe…

- Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, dar intarzierea este justificata, tinand cont de faptul ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale, a declarat vineri seara, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu, recunoscut pentru declaratiile sale impotriva asa-zisului „stat paralel”, intentioneaza sa candideze la alegerile prezidentiale de anul acesta. El crede ca are sanse sa castige pentru ca si astrele ii surad, asa cum a afirmat un astrolog. Liviu Plesoianu a postat pe Facebook…

- Marius Budai se intreaba care e colaborarea pe care o vrea președintele Klaus Iohannis cu Guvernul: ”Care e colaborarea pe care și-o dorește dl președinte cu Guvernul nostru? Intram peste ei sa ce? Sa prezidam ședința ca ce? Constituția e foarte clara și ne spune in ce condiții dl președinte poate…

- Creația ii aparține celebrului pictor Paul Hitter. Artistul a scos la licitație un tablou in care este infațișat președintele PSD. O parte din banii stranși vor fi donați catre un caz social. ”Telemorman, Liviu Dragnea, ulei pe panza, 100/90cm. Licitația va fi deschisa pana la 21 decembrie.…

- Marea recalculare a pensiilor a inceput la 1 octombrie, preconizandu-se ca va dura un an. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat insa ca majorarile vor intra mai devreme in vigoare, iar pensionarii vor primi acasa deciziile cu noul cuantum. De aceste majorari vor beneficia si cei care au iesit la…

- Noul ministrul al Muncii, marius Budai, a oferit, in exclusivitate la Romania Tv, informații privind planurile sale in fruntea ministerului vacantat de Lia Olguța Vasilescu."Cu siguranța va continua acest mod de a plati pensiile prin cont, pensionarii ridicand banii de la bancomate, dar va…