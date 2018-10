Pensii mai mari pentru 100.000 de români, de la 1 octombrie. Cine vor fi beneficiarii Procesul de recalculare a pensiilor pentru acesti beneficiari va incepe la 1 octombrie 2018, principalele categorii profesionale la care se vor aplica noile prevederi fiind fostii angajati din minerit, siderurgie, constructii, cai ferate si alte domenii care s-au incadrat in grupele I si II de munca. „In iulie a aparut legea 221 pe 2018, care presupune recalcularea pensiilor, pentru cei care au lucrat in grupele de munca, asta insemnand ca vor fi cresteri. Se aplica la beneficiarii legii 192, la o parte dintre ei cresterile au fost nesemnificative, la alta nu au fost deloc. Dupa acea lege 221… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100.000 de pensionari care au lucrat in grupele I și II de munca și care au ieșit la pensie in perioada 1990 – 1 ianuarie 2011 vor beneficia, la nivel național, de recalcularea din oficiu a pensiilor și de o majorare a veniturilor in urma acestui proces. Procesul de recalculare a pensiilor…

- Legea pensiilor va intra saptamâna viitoare în avizare interministeriala si, în maximum doua saptamâni, ar putea fi adoptata în Guvern si apoi trimisa în Parlament, a declarat vineri ministrul Muncii

- Cresterea salariilor de baza ale medicilor si asistentelor medicale are un impact pozitiv restrans asupra tendintei de migratie, cu mult mai mic decat cel estimat, din cauza distorsiunilor pe care Legea salarizarii le-a introdus in sistemul de sanatate. Fenomenul migraţiei, care afecta până…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a trimis-o pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa anunte Legea pensiilor inainte de mitingul Diasporei, asa cum a facut Nicolae Ceausescu in 1989. "Liviu Dragnea a trimis-o pe doamna Olguta Vasilescu sa anunte Legea…

- "Fara sa vedem deocamdata textul proiectului, din prezentarile de pana acum se prezinta mai multe deficiente. Una dintre ele este discriminarea impotriva femeilor, in sensul in care, facandu-se o impartire pe numarul de ani de cotizare, in momentul respectiv femeile, care au un stagiu de cotizare…

- "Se va implementa usor, nu este o chestiune complicata, este, de fapt, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Noi am avut doua interventii pe aceasta lege, in 2016, daca tin minte cred ca in decembrie, daca nu gresesc, am reparat…

- "In aceasta vara voi lucra cu doamna Olguta Vasilescu, cu doamna prim-ministru si cu alti colegi si in toamna vreau sa intram in forta cu legea pensiilor. O vom face. Este o lege extrem de mult asteptata, este o lege nu usoara, dar este o alta masura pe care trebuie sa o luam ca sa indreptam o uriasa…

- Parlamentul a votat recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat in grupe speciale de munca. Este vorba despre o modificare la Legea nr.263/2010, ce a generat mai multe inechitați in randul pensionarilor cu grupe de munca, mai precis, diferențele fiind intre cei care au ieșit la pensie inainte de…