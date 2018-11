Stiri pe aceeasi tema

- Drepturile de autor vor fi luate in considerare la stabilirea indemnizatiilor pentru cresterea copilului, incepand de la 1 decembrie. Legea a primit votul final al deputaților și va ajunge pentru promulgare la președintele Klaus Iohannis.

- Schimbari importante pentru femei in ceea ce priveste varsta de pensionare. Potrivit unei decizii luate de Guvern prin OUG, femeile vor putea iesi la pensie la acceasi varsta ca si barbatii. Pana acum, femeile se puteau pensiona la 63 de ani, iar barbatii, la 65 de ani. Una dintre modificarile aduse,…

- Vești importante pentru toți romanii! Schimbare semnificativa in caz de cutremur! Cutremurul cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter, produs in Romania, a speriat romanii, mai ales ca majoritatea locuințelor prezinta un risc seismic ridicat. Citește AICI ce modificari MAJORE s-au facut…

- Cadrele didactice de la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale din invatamantul primar vor putea fi salarizati in regim de plata cu ora pentru cursurile care depasesc numarul de ore prevazute in planurile de invatamant de la clasele cu predare in limba romana.

- Guvernul are o problema majora pe piata muncii cu angajatorii care nu platesc taxe si intervine nejustificat pentru a stabili masuri pe care ar fi trebuit sa le regleze piata, a declarat, luni, pentru Agerpres, Dumitru Costin, presedintele Blocului National Sindical (BNS). El s-a referit la…

- Panouri electronice de informare si sisteme de supraveghere video vor fi montate in statiile de tramvai de pe linia 21,valoarea investiției ridicandu-se la aproape 4 milioane de lei, conform unui proiect de hotarare ce va fi discutat in ședința de joi a Consiliului General al Municipiului București.

- Acceptarea functiei de secretar general al Guvernului de catre Toni Grebla a fost primita cu aplauze in sedinta Comitetului Executiv National al PSD de vineri, fiind una unanima, a declarat pentru AGERPRES secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu.

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul 2018, rectificat, astfel ca programul Rabla Clasic va...