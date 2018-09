Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul pentru noua lege a pensiilor pregatit de Ministerul Muncii a fost prezentat, marti, de reprezentantii Casei de Pensii Prahova, in cadrul unei sedinte a Comitetului de dialog civic pentru persoanele varstnice. Sedinta a fost gazduita de Prefectura Prahova.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala – ANAF – a dat publicitații un comunicat de interes național. ANAF a ținut sa precizeze joi, intr-un comunicat, ca nu transmite SMS-uri contribuabililor pentru a-i informa cu privire la situația fiscala personala, conform reprezentantilor ANAF. „ANAF transmite…

- Lucrarile de reabilitare a digului care protejeaza statia de captare a apei potabile a ACET, de la Berchisesti, risca sa ramana fara finantare, daca firma careia i-au fost incredintate nu se apuca mai rapid de executie.Avertismentul a fost transmis marti dimineata de primarul Sucevei, Ion Lungu, ...

- Proiectul de lege privind sistemul public de pensii a fost lansat joi seara in dezbatere publica și acesta este prevazut sa de aplice incepand cu data de 1 septembrie 2021 – moment la care actuala lege a pensiilor publice ar urma sa fie abrogata. Pentru a se aplica, inițiativa legislativa trebuie aprobata…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat in dezbatere publica proiectul Legii pensiilor. Persoanele care au opt ani peste stagiul complet de cotizare, inclusiv perioade asimilate, se vor putea pensiona pentru limita de varst...

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a virat in conturile Directiilor Agricole Judetene suma de 150.728.259,60 lei (echivalentul in euro a 32.772.000 euro), reprezentand plata beneficiarilor inscrisi in programul de sprijin pentru tomate din Ciclul I.

- Pensionarii vor primi pensiile acasa in prima jumatate a lunii, cel tarziu pe data de 15, incepand de luna aceasta. Conform unei decizii a Guvernului, masura va fi aplicata pentru plata drepturilor de pensie pe luna iunie, astfel ca beneficiarii care primesc drepturile prin intermediul CN Poșta Romana…

- Conform deciziei Guvernului, toate pensiile romanilor, incepand din luna iulie 2018, vor fi livrate mai devreme. Astfel, toți pensionarii iși vor primi banii pana pe data de 15 ale lunii, indiferent daca vorbim de pensii normale sau...