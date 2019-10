Stiri pe aceeasi tema

- Vizat de o perchezitie a fortelor de ordine in urma alegerilor municipale din 8 septembrie, un opozant al regimului Putin a recurs la un siretlic pentru a ascunde informatii „foarte importante“.

- Imbracati la patru ace, in ii sau in uniforme sovietice si pe tocuri inalte. Asa au incercat sa iasa in evidenta bobocii de la Academia de Studii Economice din Moldova, in prima lor zi de facultate.

- Intr-un loc parca desprins din rai, parintele stareț, protosinghel Euharist Micu face minuni in viața oricarui creștin care trece pragul Manastirii Bujoreni, de langa Barlad. De 17 ani, monahul Euharist a renunțat la orice și si-a dedicat viața lui Dumnezeu și oamenilor care au cautat ajutor. Iar toți…

- Numarul de pensionari care au primit indemnizatie sociala a scazut cu 483 persoane in iulie fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii. Din totalul beneficiarilor cei mai multi erau din sistemul public si restul pensionari agricultori. Valoarea medie a indemnizatiei…

- Alexandru Cumpanașu a transmis sambata ca Gheorghe Dinca era „cunoscut, frecventat, folosit si poate chiar acoperit” de cel puțin patru persoane al caror anturaj duce la nume grele de pe plan local.„#112vreausatraiesc. NU MAI POT! AM SPUS CA VOI SPUNE TOT daca simt ca descoperirea adevarului…

- Risipa alimentara se va afla in centrul discutiilor ce vor fi purtate incepand de vineri la Geneva de reprezentantii Grupului interguvernamental de experti in evolutia climei (GIEC) pe tema utilizarii terenurilor si a alimentatiei mondiale, informeaza AFP. Cu ocazia acestei reuniuni, jurnalistii de…

- Puțin peste 9.000 de persoane din Romania primesc pensii speciale. Romania TV a prezentant in aceasta seara datele oficiale de la Casa Naționala de Pensii care susține ca exista 9.303 pensii speciale, acordate magistraților, aviatorilor, diplomaților, dar și celor care au lucrat la Curtea de Conturi. …

- Dupa 11 ani de la infiintare, Pilonul II a ajuns la active de peste 11,17 miliarde de euro, contributia medie lunara a participantilor este de 170 de lei, iar valoarea medie a conturilor a atins nivelul de 7.101 lei, in crestere cu 6,45- fata de sfarsitul anului trecut. De notat ca, la nivel de sistem, contributia…