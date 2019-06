Stiri pe aceeasi tema

- Pentru sansa de a lua masa cu renumitul investitor american Warren Buffett, al treilea cel mai bogat om din lume, un ofertant anonim a fost dispus sa plateasca o suma record de 4,57 milioane de dolari, informeaza Financial Times potrivit Agerpres. Licitatia online, gazduita de platforma eBay,…

- Trei persoane din Galati suspecate de trafic de migranti retinute 24 de ore Foto: Arhiva. Trei persoane din Galati au fost retinute pentru 24 de ore si sunt cercetate pentru ca ar face parte dintr-un grup organizat de trafic de migranti. Potrivit…

- Astfel, luand in considerare datele Eurostat privind cresterea remunerarii lucratorilor din fiecare tara UE28 (in moneda nationala) si excluzand cresterea preturilor (inflația HIPC indicele armonizat al preturilor de consum) rezulta ca lucratorii romani au beneficiat de cea mai mare crestere de putere…

- CNAS aduce la cunostinta cetatenilor ca, in legatura cu sarbatorile din luna mai, subdiviziunile teritoriale si oficiul central al Casei Nationale nu vor activa pe 6, 9, 10 mai. Ziua de sambata, 18 mai, va fi lucratoare.

- Peste 181.000 de persoane au beneficiat, in martie, de indemnizatii pentru cresterea copilului, in crestere fata de februarie, cand au fost inregistrate 180.619 persoane, in timp ce 17.074 persoane au fost suspendate la plata, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie…

- Dragnea a spus joi ca pensiile romanilor au crescut cu 27% și punctul de pensia va ajunge in 2020 la 1.775 de lei, iar salariul mediu a crescut cu 35%. „Cifrele reale despre majorarea salariilor si pensiilor, prezentate de nenumarate ori de PNL, l-au scos din minti pe Dragnea si-l fac sa iasa…

- Sumele transferate de catre locuitorii unei tari bogate spre tara lor de origine mai saraca ar urma sa ajunga la 550 miliarde de dolari in 2019 si vor deveni principala sursa de finantare externa a statelor emergente, a indicat Banca Mondiala, scrie agerpres.ro.

- De astazi peste 690 de mii de persoane vor primi pensii marite cu peste cinci la suta. Asta dupa ce Guvernul a aprobat, prin asumarea raspunderii, modificarea formulei de indexare a pensiilor. Anterior, era luata în calcul cresterea preturilor pentru anul precedent, iar…