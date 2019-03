Pensii cadre militare. Dragnea: S-a stabilit.... "Discutiile au avut ca principal subiect pensiile militare. (...) A fost abordata tema pensiilor militare, din perspectiva discriminarilor intre cadrele militare care au iesit la pensie in ani diferiti, avand functii si grade egale, dar si acelasi numar de ani lucrati. Situatia este similara cu cea din sistemul public de pensii unde, prin noua lege a pensiilor, s-au rezolvat aceste inechitati. S-a stabilit formarea unui grup de lucru comun care sa elaboreze o noua lege a pensiilor militare in cel mai scurt timp", a informat un comunicat de presa al Camerei Deputatilor. La discutii au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

