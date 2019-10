Pensii 2020 / Pensii 2021. PSD, anunț de ultimă oră „Noi, PSD, garantam creșterea in continuare a pensiilor de la 1 septembrie 2020 și 2021 pentru toți seniorii Romaniei. Ei, partidele de opoziție, vor sa opreasca majorarile și chiar sa taie pensiile, pentru ca nu-i intereseaza de soarta celor in varsta și pentru ca nu știu cum sa creasca veniturile oamenilor. #NOIvsEI”, a transmis PSD, luni, pe contul oficial de Facebook. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Continuam seria masurilor menite sa vina in sprijinul persoanelor cu dizabilitați: am lansat in dezbatere publica un Ordin de Ministru potrivit caruia persoanele care au suferit o amputație sau care sunt dependente de oxigenoterapie vor primi, de la bun inceput, certificat de incadrare in grad de…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a postat, joi, pe Facebook, un mesaj adresat militarilor din Romania in care le atrage atentia ca le-au fost taiate pensiile. ”Slugile si demagogii din echipa Viorica Dancila au decis sa va taie pensiile, exact invers decat au promis in 2016”, a scris Ponta. Acesta…

- "Anunt important pentru toti militarii din Romania - slugile si demagogii din echipa Viorica Dancila au decis sa va taie pensiile - exact invers decat au promis in 2016 - exact cum a facut Basescu in 2010. Proiectul pe care l-au depus la Senat si pe care fac atata taraboi se refera la PENSIILE MILITARE…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a postat, joi, pe Facebook, un mesaj adresat militarilor din Romania in care le atrage atentia ca le-au fost taiate pensiile. ”Slugile si demagogii din echipa Viorica Dancila au decis sa va taie pensiile, exact invers decat au promis in 2016”, a scris Ponta. Acesta…

- "Anunt important pentru toti militarii din Romania - slugile si demagogii din echipa Viorica Dancila au decis sa va taie pensiile - exact invers decat au promis in 2016 - exact cum a facut Basescu in 2010. Proiectul pe care l-au depus la Senat si pe care fac atata taraboi se refera la PENSIILE MILITARE…

- Simona Halep a anunțat astazi, printr-o postare video pe Facebook, numele antrenorului cu care va lucra incepand de anul viitor. Acesta este nimeni altul decat Darren Cahill, australianul cu care tenismena noastra a mai lucrat in trecut, in perioada 2015-2018.

- Deputatul ALDE Andrei Gerea ii transmite un avertisment președintelui Klaus Iohannis. Intr-un mesaj postat pe pagina personala de Facebook, Gerea sesizeaza o apropiere „periculoasa” a lui Traian Basescu, de Klaus Iohannis. „De aici vine și pericolul”, sesizeaza deputatul ALDE.Citește și: Familia…

- Oana Lis a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le marturisește fanilor ca este nevoita sa scoata din lista ei de prieteni, pe unul dintre ei, pentru ca are deja limita de 5000 de admiratori pe Facebook. Soția lui Viorel Lis a explicat și motivul pentru care a luat aceasta decizie, spre…