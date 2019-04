Pensii 2019. Mulți români sunt revoltați Site-ul CNPP.ro al Casei de Pensii este blocat iar romanii care il acceseaza nu pot afla cuantumul pensiei lor sau stagiul de cotizare. Aceștia ar fi putut fi accesat un serviciu extrem de util pentru a afla informatii precum anii in care au cotizat la stat sau varsta la care pot solicita inscrierea la pensie. CITEȘTE CONTINUAREA PE DC BUSINESS Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

