Stiri pe aceeasi tema

- "Toata lumea beneficiaza de un impozit de 10 la suta acum. Propunerea mea a plecat de la un calcul ipotetic. Un cetatean al Romaniei care a ocupat postul de presedinte al statului timp de 30 de ani ar beneficia de o pensie de 10.000 lei, de acolo am stabilit aceasta limita. O pensie de 10.000…

- "Partea de pensii speciale este una dintre masurile pe care Ministerul Finantelor Publice o va propune intr-un pachet de alte masuri cu privire la modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, intr-un mod cat mai eficient, cheltuit acolo unde produce valoare adaugata in economie.(...) Eu…

- "Klaus Iohannis a avut mereu din partea Guvernului asigurari ca legea pensiilor trebuie aplicata din foarte multe motive. Ma bucur ca a ajuns la aceasta concluzie ca pensiile sunt mici si trebuie crescute. Noi am prins pentru acest an sumele necesare in buget. Clar aceasta lege se va aplica si Guvernele…

- Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu spune ca nu este normal sa existe pensii speciale de peste 10.000 de lei si a precizat ca ideea impozitarii acestora este buna, atata timp cat nu sunt afectate pensiile bazate pe contributivitate. Fostul ministru al Muncii a spus ca, in opinia…

- Pentru a realiza acest proces complex de amortizare financiara ce a fost initiat de un dezechilibru bugetar intre incasarea venitului si efectuarea cheltuielilor, Guvernul ia in calcul, in special, impozitarea progresiva a pensiilor speciale, sustin surse guvernamentale. „Pensiile de lux sunt…

- Vești de ultima ora despre pensii.Avertisment fara precedent pentru pensionarii din Romania! Pensiile care vor depasi aceasta suma vor fi ….. Vești de ultima ora despre pensii. Conform ultimelor informatii, Guvernul ar urma sa impoziteze pensiile speciale. Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit…

- "Aceste indemnizatii pentru limita de varsta vin cumva ca o reactie la ce s-a intamplat in trecut. In multe mandate sunt primari care nu au avut contributivitate, nu au avut salariu, ci au avut indemnizatie de primar. In aceasta situatie, avem primari de 4, 5, 6 mandate in Romania care are au o pensie…

- Senatorii PSD și ALDE nu au fost in sala in numar destul de mare incat legea pensiilor sa treaca la vot. Insa, aleșii puterii au fost prezenți in sala pentru a se asigura ca pensiile speciale nu sunt abrogate, așa cum cerea un proiect supus la vot la scurt timp dupa ce legea pensiilor a picat. Senatorul…