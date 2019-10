Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Coita a intervenit in direct la Romania TV unde a reacționat dupa ce a trecut moțiunea de cenzura de astazi. Politologul a precizat, printre altele, ca daca ar fi picat moțiuea de cenzura ”i-ar fi bagat bețe in roate” președintelui Romaniei in campania electorala pentru prezidențiale. …

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila a fost adoptata, joi, cu 238 de voturi. Prim-ministrul este obligat sa inainteze imediat demisia Executivului catre președintele Klaus Iohannis. Apoi, incep demersurile pentru formarea unui nou Guvern, iar șeful statului cheama partidele…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost adoptata in Parlamentul Romaniei, ceea ce inseamna ca Executivul condus de Viorica Dancila a fost demis. In total, 245 de senatori si deputati au votat motiunea de cenzura. Potrivit unor surse, 238 de parlamentari au votat DA. Dupa ce motiunea…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit joi in sedinta comuna pentru dezbateri si vot asupra motiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dancila, informeaza AGERPRES . UPDATE ORA 10.45 Viorica Dancila, in plenul reunit al Parlamentului: Motiunea – semnata de aceiasi oameni…

- "Astazi, Parlamentul da Bacalaureatul politic in fata poporului", a spus liderul USR, Dan Barna, liderul USR, in cadrul dezbaterii motiunii de cenzura. Liderul Uniunii Salvati Romania a afirmat ca partidul sau nu a sustinut niciodata acest Guvern. "Nu v-am sustinut inici atunci, nu ati fost pregatita…

- Ludovic Orban este optimist inaintea votului motiunii de cenzura si din calculele sale motiunea va fi adoptata, avand in vedere ca cel putin 10 parlamentari, in afara celor 237 de semnatari, vor vota."Toate dezinformarile lansate de PSD in media sunt minciuni gogonate. Chiar daca parlamentarii…

- "Sa va spun de ce nu va trece moțiunea: 1. Niciun partid din opoziție nu vrea sa vina la guvernare! Ar fi o misiune imposibila sa obțina cea mai mare creștere economica din UE, sa duca șomajul mai jos de 3%, sa creasca salariul mediu net la peste 44%, iar pe cel minim net cu 41%, sa creasca…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni, ca la o ora dupa ce va trece motiunea de cenzura in Parlament va propune PSD sa refaca majoritatea de stanga, fara Viorica Dancila, mentionand ca are doua sau trei propuneri de premier care nu au carnet de partid. Ponta a precizat ca, daca se…