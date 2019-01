Pensii 2019. Cand se maresc. "Incepand cu luna martie, vom reusi sa trimitem pensionarilor aceste decizii de recalculare, cu punerea lor in plata imediat", a declarat ministrul Muncii, Marius Budai, intr-un interviu pentru Romania TV.

Pensii 2019. Cand se maresc. Ministrul Muncii, declara, in urma cu doar cateva zile, tot la Romania TV: "Noi ne vom ține de cuvant și vom respecta acel calendar al creșterii puctului de pensie. Se va respecta calendarul majorarilor. Impreuna cu domnul ministru al Finatelor am introdus in OUG și acele majorari de punct de pensie".

