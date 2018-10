Stiri pe aceeasi tema

- Toni Grebla, incantat de numirea in fruntea SGG: E o recunoastere a profesionalismului I se pare fireasca numirea in fruntea Secretariatului General al Guvernului (SGG), despre care spune ca e o recunoastere a profesionalismului si seriozitatii, dar e gata sa dea uitarii dosarul in care a fost achitat…

- Fostul judecator CCR, Toni Grebla, numit, luni, secretar general al Guvernului a declarat, pentru MEDIAFAX, ca funcția reprezinta o recunoaștere a profesionalismului sau, iar despre dosarul in care a fost achitat in prima instanța nu vrea sa iși amintesca."Uitarea este omeneasca, intra in…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca nu considera ca este intamplatoarea numirea fostului judecator al CCR, Toni Grebla, la conducerea Secretariatului General al Guvernului, ea avand legatura cu Ordonanța de urgența privind amnistia și grațierea."Am luat in dezbatere poziția…

- Fostul judecator al Curtii Constitutionale si-a preluat atributiile in fruntea Secretariatului General al Guvernului (SGG). Decizia prin care Toni Grebla a fost numit secretar general al Executivului, cu rang de ministru, a aparut, luni, in Monitorul Oficial, data incepand cu care Andreea Lambru, cea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a anunțat, vineri, ca fostul senator de Gorj și fostul judecator al Curtii Constitutionale, Toni Grebla, va fi numit in functia de secretar general al Guvernului. Anunțul ar fi fost facut in sedinta Comitetului Executiv Național al PSD.…

- Probabil ca daca nu ar avea nevoie de voturile ALDE in Parlament, coalitia s-ar rupe imediat. Dragnea l-a criticat aspru pe Tariceanu, pe care il acuza ca il tine in brate pe Tudorel Toader. Ministrul Justitiei ar bloca proiecte importante, printre care si celebra lege a amnistiei si gratierii. Presedintele…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, comenteaza spectaculos numirea lui Toni Grebla in funcția de șef al Secretariatului General al Guvernului.Acesta a adaugat ca nimeni nu a avut vreo obiecție in ședința CExN al PSD in legatura cu nominalizarea lui Toni Grebla in aceasta…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca fostul judecator al CCR, Toni Grebla, va fi numit in functia de secretar general al Guvernului, anuntul fiind facut in sedinta de vineri al CExN al partidului.