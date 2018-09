Pensia de urmaș. Olguța Vasilescu: 25% din pensia soțului decedat "Daca pensia sotului decedat este mai mare decat a ta, poti lua 50% din pensia decedatului, dar urmand sa renunti la a ta (...) Ramane asa in actuala legislatie, dar mai apare o prestatie noua: sotia poate sa isi pastreze pensia si sa ia 25% din pensia sotului decedat. Aici, daca avem cazuri de pensii similare. De exemplu, daca sotia are 1.000 de lei si sotul tot 1.000 de lei, nu o avantaja deloc sa ia 50% din pensia sotului. Atunci, ia 25% si ii creste pensia la 1250 de lei", a declarat ministrul Muncii. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sotul supravietuitor care nu opteaza pentru o pensie de urmas, poate beneficia, pe langa pensia proprie, de un ajutor lunar de 25 la suta din pensia sotului decedat, daca durata casatoriei a fost mai mare de 10 ani, se arata in proiectul noii Legi a pensiilor, publicata in dezbatere publica de Ministerul…

- Noua Lege a pensiilor nu prevede modificarea Pilonului II, insa 0,5% din comisionul incasat de firmele din acest sector va merge catre Casa Nationala de Pensii, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de presa. "Singura modificare care vizează…

- Sotul supravietuitor care nu opteaza la pensie de urmas, poate beneficia, pe langa pensia proprie, de un ajutor lunar de 25% din pensia sotului decedat, daca durata casatoriei a fost mai mare de 10 ani, se arata in proiectul noii Legi a pensiilor, postate joi seara in dezbatere publica de Ministerul…

- Sotul supravietuitor care nu opteaza la pensie de urmas, poate beneficia, pe langa pensia proprie, de un ajutor lunar de 25% din pensia sotului decedat, daca durata casatoriei a fost mai mare de 10 ani, se arata in proiectul noii Legi a pensiilor, postate joi seara in dezbatere publica de Ministerul…

- Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Se introduce o noua prestatie si anume ajutorul pentru sotul supravietuitor, si reprezinta 25% din pensia sotului decedat.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca, potrivit noii legi a pensiilor aflata in dezbatere publica, pensia minima va fi diferentiata in functie de vechimea in munca si ca pensia de urmas va fi formata din pensia sotului supravietuitor si 25% din cea a sotului decedat. El a explicat ca in prezent…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca, potrivit noii legi a pensiilor aflata in dezbatere publica, pensia minima va fi diferentiata in functie de vechimea in munca si ca pensia de urmas va fi formata din pensia sotului supravietuitor si 25% din cea a sotului decedat. El a explicat ca in prezent…

- Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Se introduce o noua prestatie si anume ajutorul pentru sotul supravietuitor, si reprezinta 25% din pensia sotului decedat.