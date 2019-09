Pensia cumulată cu alte venituri. Reguli pentru pensionari 1. In cazul pensiei pentru limita de varsta nu exista nicio o limita in privința cumulului cu alte venituri realizate din activitați independente, precum PFA-uri. 2. In ceea ce privește persoanele pensionate anticipat sau anticipat parțial, aceștia mai pot lucra pe baza unui contract de munca și, de asemenea, nu pot cumula salariul rezultat dintr-un raport de serviciu cu pensia pe care o primesc. In egala masuri, nu pot fi obținute venituri salariale sau venituri din funcții elective (cu excepția indemnizației de consilier local/județean). CONTINUAREA ARTICOLULUI PE DCBUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

