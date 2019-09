Stiri pe aceeasi tema

- Rolul Pilonului II de pensii este acela de a completa veniturile viitorilor pensionari, scrie dcbusiness.ro. Ce se intampla dupa ce beneficiarul acestei pensii moare: fondul acumulat se poate moșteni, dar nu de oricine. Moștenitorii de drept sunt doar copiii. In cazul in care copiii sunt minori,…

- Peste 3.800 de persoane beneficiau de pensii de serviciu, la finalul lunii iulie 2019, in baza Legii 303/2004, privind statulul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in cazul acestor beneficiari era de 18.315 lei, din care 17.143 de lei cota suportata din bugetul de stat, informeaza Mediafax.…

- ​​Peste 1.700 de romani care au ieșit la pensie, in primele trei luni din acest an, au incasat 13,5 milioane de lei și din contribuțiile voluntare pe care le-au facut in Pilonul III (pensii private facultative), a anunțat recent ASF. Cea mai mare valoare platita unui participant la pilonul III, care…

- „Pe data de 8 iulie 2019 am semnat in fata unui notar public hartia prin care am autentificat ca eu renunt la pensia speciala pe care o consider un furt. Astfel, prin incheierea de autentificare nr. 2439, eu, Lucian Morar, luand in considerare intrarea in vigoare, la data de 01.01.2020, a prevederilor…

- Deputații socialiști propun ca pensia persoanei care decedeaza inainte de implinirea a cinci ani din ziua pensionarii sa-i fie platita urmașului. De asemenea, ei se pronunța pentru revenirea la vechea varsta de pensionare.