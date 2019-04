Penny Market, crestere de 15% a cifrei de afaceri in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Conform rezultatelor financiare pe anul 2018, brandul romanesc Lactag, unul dintre cei mai mari procesatori de lapte din Romania, inregistreaza o cifra de afaceri neta de aproximativ 58 milioane de lei, in creștere cu 36% comparativ cu anul precedent. Aurel Podariu, Senior Partner CITR: „Ne bucuram…

- Platforma de recrutare online eJobs a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri de 9,6 milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul anterior. Astfel, pentru al treilea an consecutiv, compania ramane lider al industriei, cu o cota de piata de peste...

- Flanco Retail a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri de 1,07 miliarde lei, in creștere cu 9% fața de anul precedent, și cu un profit de 21 de milioane lei, de patru ori mai mare comparativ cu 2017. “Urmarirea cu consecvența, pe parcursul ultimilor ani, a strategiei de eficientizare a rețelei de…

- Compania cu capital 100% romanesc THC Projects, infiintata la Craiova, asteapta in 2019 o majorare a cifrei de afaceri cu cel putin 40%; business-ul a fost infiintat in urma cu cinci ani si are peste 5.500 de clienti activi din 147 de tari, lansand...

- Activitatea pe linie de afaceri, in judetul Salaj, a intrat in acest an intr-un trend pozitiv. Numarul celor tentati sa-si incerce fortele prin demararea unui business, in prima luna a acestui an, este cu peste 140 la suta mai mare comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Peste 300 de inmatriculari…

- MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, anunța incheierea anului 2018 cu o cifra de afaceri pro-forma, consolidata la nivel de grup, in valoare de 804 milioane de lei, inregistrand...

- Ministerul Fondurilor Europene inregistreaza cea mai mare crestere a bugetului in acest an fata de cel din 2018, de 183%, iar Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat pierde 28,9% din alocari, conform datelor publicate joi seara de Ministerul Finantelor Publice, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Grupul City Grill a ajuns in 2018 la o cifra de afaceri de 37,7 milioane de euro, inregistrand o crestere de 4 milioane de euro fata de anul precedent. Si numarul de clienti a inregistrat o crestere de 10% fata de anul precedent, fiind principalul...