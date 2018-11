Stiri pe aceeasi tema

- Problema nu este nicidecum soarta unui posibil conflict militar intre Ucraina si Federatia Rusa. Fortele sunt mult prea disproportionate si, in orice scenariu militar posibil, Rusiei ii sunt suficiente doar unitatile masate acum la granita cu Ucraina si, poate, la mare nevoie, o parte din cele existente…

- Ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, a denuntat luni o actiune ''ilegala'' a Rusiei, dupa capturarea in acest weekend a trei nave ucrainene, subliniind ca acest comportament face ''imposibila'' o ''relatie normala'' intreb Washington si Moscova,…

- NATO face apel la „reținere”, dupa ce Ucraina a acuzat autoritațile ruse ca au deschis focul asupra a trei dintre navele sale, care au incercat sa treaca prin Stramtoarea Kerci dintre Marea Neagra și Marea Azov. „NATO monitorizeaza indeaproape evolutiil din Marea Azov si Stramtoarea Kerci si suntem…

- Potrivit fortelor navale ucrainene, doi dintre marinarii din echipajele navelor sale au fost raniti in incidentul cu Rusia. Anterior, fortele navale ucrainene anuntasera ca un singur marinar ucrainean a fost ranit dupa deschiderea focului de catre rusi asupra navelor ucrainene din stramtoarea Kerci,…

- Rusia a impus joi o serie de sancțiuni economice, prezentate ca represalii, fața de 400 de personalitați și companii ucrainene, intr-un nou episod de tensiuni crescande intre Kiev și Moscova, dupa anexarea Peninsulei Crimeea in 2014, relateaza AFP. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a comparat…

- Ministrul de externe ucrainean, Pavlo Klimkin, a declarat ca Peninsula Crimeea, anexata ilegal de Rusia in martie 2014, a devenit o mare baza militara a Moscovei. Klimkin susține ca autoritatile de la Kiev au suspiciuni rezonabile cu privire la existenta unor arme nucleare sau cel putin a unor infrastructuri…

- Copiii afectați de incidentul chimic din Crimeea nu au fost trimiși la tratament la Kiev. Autorițile ucrainene și-au exprimat disponibilitatea de a-i trata pe copiii afectați in urma accidentului ecologic in clinicile mai performante din Kiev, insa administrația rusa din Crimeea au refuzat propunerea.…

- O imagine publicata de un utilizator de Twitter arata amploarea poluarii din orașul Armiansk, situat la in nordul Peninsulei Crimeea, in apropiere de granița cu Ucraina, trasata dupa anexarea din 2014. Imaginea arata o mitraliera Kalașnikov a unui soldat ucrainean, aflat in apropiere de punctul de granița,…