- Primaria municipiului Constanta a inceput operatiunea de ridicare, inventariare si depozitar a masinilor abandonate. Mai exact este vorba despre un numar de 48 de autovehicule identificate ca fiind abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta. Dintre acestea 20 sunt fara stapan…

- Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova va invita joi, 15 martie, la evenimentul ‘Sarea, bogație de milenii a pamantului nostru’, organizat in cadrul Programului ‘Romania 100’, dedicat aniversarii a 100 de ani de la crearea statului național unitar roman. Acțiunea va avea loc la orele 11.00 la…

- Nodul Gilau. Constructorul va lucra si duminica, are 100 de oameni mobilizati FOTO Constructorul italian Tirrena Scavi mareste ritmul lucrarilor la nodul Gilau, care va lega autostrazile din jurul Clujului. Nodul include un pod peste Somesul Mic, fara de care nu se va putea circula pe tronsonul Gilau…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare cu sprijinul Consiliul Judetean și in parteneriat cu Primaria comunei Mediesu Aurit, a organizat in perioada 10-11 martie 2018, cea de-a V-a editie a Festivalului Concurs de Folclor ,,Rozmarin in coltu’ mesii”. Evenimentul…

- Primaria municipiului Suceava vrea sa acceseze un credit de 25 de milioane de lei pentru realizarea a 11 proiecte de investitii, printre care si lucrarile de reabilitare a monumentului ecvestru ”Stefan cel Mare” din oras, cel mai inalt monument din tara.

- In ședința extraordinara de joi a Consiliului Local Craiova s-a votat, in unanimitate, și aprobarea unui Protocol de asociere intre primarie, Ministerul Sanatații, Prefectura și Consiliul Judetean (CJ) Dolj, in vederea realizarii obiectivului de investiții „Spital Clinic Regional de Urgența ...

- N. D. Ieri, Ambasada Republicii Bulgaria la București a organizat, impreuna cu Instituția Prefectului Județului Prahova și cu autoritațile județene și locale, cu concursul Garnizoanei, la Monumentul Vanatorilor din Ploiești, o ceremonie militara religioasa, in cadrul careia s-au rostit alocuțiuni și…

- Primaria municipiului Chisinau anunta despre suspendarea traficului rutier pe str. Toma Ciorba, in perimetrul strazilor Stefan cel Mare si Sfint - 31 august 1989, pe data de 03 martie 2018, intre orele 07.00 - 16.00, in legatura cu executarea lucrarilor de defrisare si curatare sanitara a arborilor.…

- NEWS ALERT Cați bani cer ONG-urile din bugetul Clujului pentru CULTURA, in anul CENTENARULUI. SUME + CLASAMENT Un numar de 297 de ONG-uri au depus cereri pentru finanțari nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru proiecte si actiuni culturale in 2018. Suma solicitata se…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Adrian Vestea, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, ca incepand din luna aprilie brasovenii, dar si turistii care viziteaza orasul vor avea acces gratuit in muzeele aflate in subordinea institutiei, cu ocazia anului Centenarului Romaniei Mari. Este…

- Voluntari de toate varstele au participat, sambata, de Dragobete, la o acțiune de colectare a gunoiului stradal in Aiud, in timp ce au facut jogging. Actiunea a fost derulata de cetateni sub sloganul Sa invațam de la…”suedeji”, chiar in ziua de Dragobete, tocmai pentru a intari faptul ca sunt indragostiți…

- Statuia lui Stefan cel Mare, amplasata in apropiere de Cetatea de Scaun a Sucevei, un simbol al Sucevei, a ajuns in paragina dupa ce autoritatile au lasat-o de izbeliste. Primaria municipiului Suceava va repara statuia, proiectul vizand reabilitarea statuii ridicandu-se la suma de 562.000 de lei, fara…

- Funeriu: "Sindicatele din invatamant sa taca. De sase ani conduc ministerul" Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, a criticat, miercuri, sindicatele din invatamantul romanesc, in contextul protestului de la Ministerul Muncii, precizand ca sindicalistii ar trebui sa taca, avand in vedere ca de…

- Consilierul UDMR Melinda Kirei reclama ca, in sedintele Consiliului local, primarul Ilie Bolojan i se adreseaza ironic sau lipsit de politete, cand ii raspunde la interventii. Udemerista a iesit public cu o scrisoare deschisa prin care ii cere sefului administratiei locale sa isi ajusteze…

- Romania, printre tarile UE in care s-au raportat dificultati in achitarea costurilor pentru educatie Potrivit datelor Eurostat, in 15 state membre ale Uniunii Europene, cel putin una din doua gospodarii a raportat, in 2016, dificultati in achitarea costurilor pentru educatia oficiala, in special…

- Autoritatile locale si judetene vor cheltui fonduri semnificative in acest an pentru realizarea de monumente. In timp ce Primaria vrea sa amplaseze un drapel national vizavi de Sala Sporturilor, Consiliul Judetean (CJ) vrea un monument intitulat „Iasi - Capitala celor 3 Uniri" in vecinatatea Casei Patrate.…

- Primaria a luat legatura cu Directia de Cultura care si-a dat acordul pentru o interventie in zona, in conditiile in care este vorba despre un spatiu protejat. La aceasta ora o echipa de muncitori este in zona. Primaria a anuntat ca va da mai multe detalii despre "incident" in orele urmatoare Sursa…

- Muzeul Județean de Istorie Brașov continua seria evenimentelor dedicate Centenarului Romaniei Mari cu expoziția de fotografie istorica „Marea Unire” - „De la victoria in Primul Razboi Mondial la incoronarea suveranilor Romaniei Mari”. Dupa expoziția „Regina Maria, ambasador irezistibil…

- Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare”, alaturi de Consiliul Județean Vaslui, Facultatea de Biologie a Universitații ”Al.I. Cuza” din Iași, Consorțiul de Cercetare Regional Moldova pentru Monitorizarea și Protecția Mediului, va invita sa participați la manifestarea cultural-științica ”Biodiversitate – Umanitate:…

- Consiliul Județean Vrancea a alocat 5,1 milioane de lei pentru continuarea proiectului Parcul Memoriei Naționale „Stejarii Romaniei – 100 de ani de istorie și demnitate” RO MANDRIA. In luna decembrie a anului trecut, Consiliul Județean Vrancea a aprobat in…

- Frecusurile dintre proprietari si o firma cu spatii in imobilul de pe strada Independenței nr. 24 scot la iveala o schema simpla prin care s-ar putea obtine debransarea totala a unei locuinte din zona unitara rezervata CET-ului. In acest perimetru, procedura este strict interzisa. Actiunea…

- Clubul Sportiv Universitatea Suceava a reusit in aceasta perioada sa semneze prelungirea intelegerilor contractuale cu handbalistii Adrian Tarzioru si Gabriel Burlacu. Cei doi jucatori de mare valoare ai gruparii sucevene au tinut sa rasplateasca increderea acordata de principalii finantatori, Primaria…

- Consiliul Judetean a anuntat astazi si demararea proiectului cu titlul “Restaurarea Muzeului Judetean Arges – consolidarea,protejarea si valorificarea patrimoniului cultural”. Obiectivele specifice care vor conduce la realizarea obiectivului general, sunt: imbunatatirea infrastructurii Muzeului Judetean…

- „Trenul si gara, martori tacuti ai tragediilor razboiului, au fost prezente in viata tuturor combatantilor din Primul Razboi Mondial. Au plecat pe front dintr-o gara, fara sa stie unde vor ajunge sau daca se vor mai intoarce.” O impresionanta expoziție foto a fost inaugurata astazi la Muzeul Județean.

- Sute de buzoieni au participat, in aceasta dimineața, la manifestarile culturale organizate de Consiliul Județean cu ocazia Unirii Principatelor Romane de la 1859, cunoscuta si ca ,,Mica Unire“. Evenimentul a avut loc in curtea Muzeului Județean și a fost compus din mai multe momente, precum prezentarea…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- JURNAL ARADEAN. D-le primar, sunteti multumit de realizarile din 2017? Ioan Crisan. Avand in vedere faptul ca am realizat tot ce ne-am propus, suntem multumiti. Doar fugitiv, cateva elemente, cu specificarea ca valoric, fata de 2016 am „sarit” de la 56 miliarde lei vechi la 72 miliarde:…

- Astazi, vasluienii sunt așteptați la Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” pentru a participa la manifestarea cultural-științifica ”Unirea Principatelor Romane. De la idee la fapta”. Manifestarea cultural-științifica ”Unirea Principatelor Romane. De la idee la fapta” va fi organizata astazi, de la ora 13,…

- Primaria si Consiliul Judetean s-au grabit sa dea explicatii separat dupa aparitia unui zvon privind taierea finantarii proiectului Spitalului Regional de Urgenta. Proiectul, pe care s-a facut mare tam-tam in 2016 pentru locul unde urmeaza sa fie construit - initial in vecinatatea complexului comercial…

- FESTIV…Muzeul Judetean “Stefan cel Mare” Vaslui, in colaborare cu Serviciul Judetean Vaslui al Arhivelor Nationale, Liceul Teoretic „Mihail Kogalniceanu” Vaslui si Scoala Gimnaziala “Stefan Ciobotarasu” Lipovat organizeaza manifestarea cultural-stiintifica „UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE. DE LA IDEE LA…

- Este vorba despre reabilitarea si extinderea retelei de apa la Marga si Vama Marga si de construirea unui dispensar modern, in centru de comuna. Primaria mai are facturi neachitate si la Pompieri, dar si la firma de salubrizare, insa Beg spune ca, de indata ce va primi noul buget, isi va…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis este așteptat in luna octombrie la Targu Jiu. Acesta va fi prezent in orașul lui Brancuși pentru a participa la Simpozionul intitulat Valoarea universala excepționala a ansamblului Monumental Calea Eroilor, organizat cu ocazia implinirii a 80 de ani de la inființarea…

- Faptul ca Aradul a intrat in Anul Centenar nu mai e nicio surpriza. Inca din luna decembrie a anului trecut s-a inceput pregatirea manifestațiilor pentru a marca cei 100 de ani de la Marea Unire. In acest context, Samuel Caba, președintele Asociației pentru Reforma Civica și Democrație, a venit cu…

- La o intalnire in care se cautau soluții pentru eradicarea fenomenului cerșetoriei in zona Targu Neamț, șeful secției de Poliție Rurala, comisarul șef Neculai Preda a punctat: „Ma ocup de aceasta zona de vreo 20 de ani. In ultimii 10 ani aceasta comunitate de romi s-a dublat, iar unii dintre ei au domiciliul…

- Astazi, prefectul Eduard-Andrei POPICA și subprefectul Mircea Gologan au participat la evenimentul organizat de Consiliul Județean Vaslui și Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui la statuia ecvestra a lui Ștefan cel Mare de la Bacaoani, cu prilejul marcarii a 543 de ani de la Batalia de la Podul…

- Adunand marturii ale trecerilor celor mai importanti oameni ai vremii prin judetele Olt si Romanati, un profesor de istorie a regasit prin insemnari o intamplare de sfarsitul Razboiului de Independenta, protagonist fiind chiar prim-ministrul de atunci.

- Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui invita publicul sa participe la manifestarea cultural-stiintifica ‘Lupta de la Vaslui – Podul Inalt (10 ianuarie 1475)’, care se va desfasura maine, 10 ianuarie, cu incepere de la ora 11.00, la Ansamblul monumental ‘Podul Inalt’ din satul Bacaoani, comuna Muntenii…

- Muzeul Județean Vaslui, cu sprijinul Brigazii 15 Mecanizate ”Podul Inalt” Iași, va aniversa, miercuri, 10 ianuarie, 543 de ani de la Batalia de la Podul Inalt. La Complexul Monumental ”Podul Inalt”, din satul Bacaoani, comuna Muntenii de Jos, Consiliul Județean, prin Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare”…

- Actiunea s-a desfasurat pe pietonalul Stefan cel Mare, in fata sediului PSD Iasi, si a durat cateva zeci de minute. Reprezentantii USR Iasi au aprins lumanari si au impartit celor care treceau prin zona colaci si coliva. Pe pancartele celor prezenti se puteau citi mesaje precum "Nu ingropati…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, îi raspunde premierului Mihai Tudose, cel care a declarat joi ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina în folosința statului român și sa nu mai fie utilizat de Casa Regala. "Eu cred ca am putea, fara niciun fel de problema,…

- “Lupta pentru independența este suma vieții noastre istorice” – Mihai Eminescu. Prof. Nicolae IONESCU La 140 de ani de la evenimentele din 1877-1878, literatura l-a impus pe Peneș Curcanul și i-a dat substanța istorica. Disputa in jurul numelui real continua și azi: „Plecat-am noua din Vaslui Și cu…

- „Lupta pentru independența este suma vieții noastre istorice” – Mihai Eminescu. Prof. Nicolae IONESCU Dorobanții valuieni, alaturi de intreaga armata romana, s-au acoperit de glorie pe campurile de lupta ale Balcanilor și au consfințit prin jertfa independența absoluta a patriei. In memoria celor…

- Acum, cladirea nu mai poate fi vazuta in toata frumusetea sa de altadata si parca a pierdut din eleganta de odinioara. Timpul si a pus amprenta asupra sa ca pe un chip frumos, iar vegetatia din jur nu i mai pune parca in valoare "siluetaldquo; de villa romana. Este vorba despre "Casa Albaldquo;, asa…