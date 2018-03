Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va discuta, luni, sesizarea redactiei Lumea Justitiei (luju.ro) privind eticheta ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Conform procedurii, au fost citate toate partile, a precizat pentru News.ro presedintele…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a inceput investigarea cazului de discriminare sesizat la 19 februarie 2018 de publicatia Lumea Justitiei, dupa ce presedintele Romaniei Klaus Iohannis si procurorul sef al DNA Laura Kovesi au folosit in cadrul unor conferinte de presa etichetele de…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Ambasadorul american Hans Klemm a declarat ca are „incredere deplina” in DNA și in conducerea sa. Comentariul diplomatului vine pe fondul deciziei Guvernului de a cere inlocuirea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Cererea facuta de ministrul Justiției, Tudorel Toader, a primit un aviz negativ din partea…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la sedinta de prezentare a raportului de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pe anul 2017, potrivit agendei sefului statului.Sedinta va avea loc la Cercul Militar National incepand cu ora 11,00. Citește și: Un COLOS mondial…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca sustine in continuare activitatea DNA si a procurorului sef al institutiei, Laura Codruta Kovesi, informeaza Agerpres.ro Am spus acest lucru si aseara. Da, o sustin. Sustin si pe doamna Kovesi si sustin si activitatea DNA. M am exprimat in repetate…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nici el nu a vazut raportul prin care ministrul Justitiei cere revocarea sefei DNA. „O sustin pe doamna Kovesi, sustin activitatea DNA. Ce am auzit aseara nu a fost de natura sa-mi schimbe opinia”, a spus vineri Iohannis.

- Presedintele Romaniei cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA.

- Presedintele Klaus Iohannis a scris joi, pe pagina sa de Facebook, ca isi mentine opinia ca DNA si conducerea sa „fac o treaba foarte buna”, dupa ce ministrul Justitiei a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate…

- Președintele Klaus Iohannis a postat un mesaj, pe pagina personala de Facebook, prin care iși exprima ferm susținerea fața de procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție. Președintele susține ca DNA și Laura Codruța Kovesi…

- Documente atasate: cncd-mru-autism_35013800.pdf cncd-tariceanu-autism-2014_40040600.pdf Premierul Viorica Dancila i-a numit "autisti" pe europarlamentarii romani care au criticat coalitia PSD-ALDE in Parlamentul European. Reactiile au fost imediate, societatea civila acuzand-o pe Viorica Dancila…

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta, marti, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre acuzatiile la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat pentru agentia Mediafax ca va fi prezent marti, la ceremonia de primire a magistratilor absolventi ai Institutului…

- Audierile de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pe tema declaratiilor Vioricai Dancila, care i-a catalogat drept “autisti” pe cei care “dezinformeaza UE in ciuda faptului ca stiu adevarul”, s-au desfasurat, marti, in lipsa acesteia si vor fi continuate saptamana viitoare, la…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu A fost pus in circulație un scenariu halucinant. Dar in Romania totul este posibil. Se spune ca președintele Klaus Iohannis are de gand sa inițieze un dialog cu domnul Tudorel Toader pe temele care ard legate de marile parchete și in special de DNA. Și ca a aceasta discuție…

- "Eu merg acolo, pe persoana fizica, pentru ca acum doua seri, intr-un mod foarte bizar, singurul loc din aceasta țara unde inca nu s-a aflat cate toxice sunt portocalele de Ploiești, cat de daunatoare sunt pentru sanatatea democrației, este dealul Cotroceni. Este foarte ciudat acest lucru pentru…

- Paul Stanescu a afirmat ca, pana la 1 aprilie, Directiva Europeana privind prezumtia de nevinovatie va fi implementata in legislatia nationala. „N-as vrea neaparat sa comentez ceea ce a spus domnul presedinte Iohannis. Va intra imediat in dezbatere acea Directiva Europeana cu prezumtia de…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat în ceea ce priveste declaratiile premierului Viorica Dancila - care i-a numit ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'' -, sefa Executivului urmând sa fie citata pentru audieri marti."Înca nu s-a înregistrat…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca zilele urmatoare va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si "daca va fi nevoie", va fi un dialog in trei - cu Toader si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Discutia dintre Klaus Iohannis si Tudorel Toader va avea loc pe…

- „Asta cu revocarea constat ca e o preocupare intensa in spatiul public. Momentan, sincer, nu vad motive de revocare, dar s-ar putea sa existe unele pe care eu nu le cunosc si le cunoaste ministrul Justitiei. In acest caz, domnul ministru al Justitiei ar veni extrem de bine documentat daca ar face o…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, 15 februarie a.c o declarație de presa, la Palatul Cotroceni.Va prezentam in continuare transcrierea declarației de presa: „Buna seara! Avem - oare a cata oara? - un scandal in spațiul public și cred ca, de data aceasta, destul…

- Seful statului Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca a avut o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD Liviu Dragnea, unul dintre subiectele discutate fiind si despre justitie.

- Klaus Iohannis sare in apararea DNA!”Avem, oare a cata oara, un scandal in spațiul public și multa lume se așteapta sa imi expun opinia. Lucrurile se pot rezuma la puține cuvinte. Niște penali fac o incercare disperata sa atace și sa diescrediteze DNA și conducerea DNA. Aceasta incercare e…

- "Sunt la Strasbourg, impreuna cu Razvan Savaliuc și Ingrid Mocanu. Vestea e foarte proasta pentru Monica Macovei, pentru ca i-am informat chiar acum pe toți europarlamentarii cine e, de fapt, distinsa lor colega. In text fac trimitere și la amplul raport publicat de Lumea Justiției: CONTEXT…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre suspendare. „Nu imi este teama”, a declarat șeful statului, subliniind ca a acceptat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier deoarece a fost recomandata de majoritatea parlamentara. „Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv…

- Mihai Tudose are mari probleme! Fostul premier s-a ales cu o citație și va fi audiat dupa declarațiile referitoare la steagul secuiesc. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a informat, vineri, pentru AGERPRES, prin presedintele institutiei, Asztalos Csaba, ca Tudose va fi audiat,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a primit joi, 18 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, pe domnul Jose Guillermo Ordorica Robles, ambasador agreat al Statelor Unite Mexicane, Roberto Cesar Hamilton Magana, ambasador agreat al Republicii Cuba, domnul Serghei Minasian, ambasador agreat al Republicii…

- Liderul grupului minoritatilor nationale din Camera Deputatilor, Varujan Pambuccian, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca delegatia deputatilor apartinând minoritatilor va merge miercuri la consultarile de la Palatul Cotroceni cu "un mandat de informare" si cu speranta ca peste…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- Deputatul USR n-a trecut cu vederea afirmatiile liderului senatorilor PSD, facute in plina sedinta de plen, astfel ca l-a reclamat in doua directii. O plangere a depus-o la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). O sesizare, la Comisia de disciplina a Senatului. “Nu doar eu am fost…