- Lungmetrajul "colectiv", de Alexander Nanau, a primit premiul Ochiul de Aur pentru cel mai bun documentar la cea de-a 15-a editie a Festivalului de Film din Zurich, Elvetia, care are loc in perioada 26 septembrie - 6 octombrie, potrivit site-ului oficial al evenimentului, relateaza mediafax.La…

- Magnolia Pictures și Participant, doua nume grele din industria cinematografica mondiala, anunța obținerea drepturilor de distribuție și promovare in America de Nord pentru „colectiv”, filmul documentar de cinema regizat de Alexander Nanau, care urmarește intamplarile desfașurate in Romania in primul…

- Ediția a șasea a FARAD va aduce in orașul nostru, pe langa filme noi, și invitați importanți. Festivalul va fi deschis miercuri, 2 octombrie, de la ora 19:30, cu pelicula Lumea de la picioarele tale, film regizat de Jeremy Workman și lansat in 2018. A doua zi incepe devreme, la ora 9, la…

- Dupa proiecția documentarului ”Colectiv” la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, criticii de la cele mai importante publicații de peste ocean au fost impresionați de povestea spusa de filmul lui Alexander Nanau și tragedia din clubul bucureștean. Justin Chang, unul dintre cei mai apreciați…

- Documentarul "colectiv", de Alexander Nanau, a avut premiera la Festivalul International de Film de la Venetia, iar membrii echipei au pasit pe covorul rosu pe acordurile piesei "The Day We Die" a trupei Goodbye to Gravity, scrie MEDIAFAX.

- Filmul "colectiv", un documentar despre incendiul din clubul bucurestean, in urma caruia, acum patru ani, au murit 64 de persoane, a fost prezentat miercuri la Festivalul de la Venetia, in afara competitiei. Premiera a fost precedata de o conferinta de presa, la care au participat, alaturi de regizorul…

