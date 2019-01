Stiri pe aceeasi tema

- ”Aquaman” a pastrat primul loc in box office-ul nord american si in ultimul weekend al anului, al doilea sfarsit de saptamana incheiat in frunte de productia cu care super-eroul DC incearca sa mai recupereze din succesul care a inclinat balanta incasarilor spre concurenta de la Marvel in acest an.

- „Aquaman” il aduce pe Jason Momoa in centrul unei aventuri epice, cu efecte vizuale coplesitoare ce reconstruiesc imperiul subacvatic al celor sapte mari. Jumatate om, jumatate zeu al marii, Arthur Curry (Momoa) va trebui sa isi dezvaluie adevarata identitate, sa isi foloseasca puterile pentru a ajuta…

- Stan Lee, omul care a fondat franciza "Marvel", cea care a dat multi super-eroi (Omul Paianjen, X-Men, Cei Patru Fantastici, Captain America, Daredevil, Thor, Hulk, Iron Man), a murit la varsta de 95 de ani.

- Thrillerul "Vinovatul/ The Guilty", de Gustav Moller, propunerea Danemarcei la editia de anul viitor a premiului Oscar pentru cel mai bun film strain, are premiera in cinematografele romanesti vineri.

- Cel mai asteptat film al anului, Morometii 2, va ajunge pe marile ecrane din Romania, din 16 noiembrie. La sfarsitul lunii octombrie, echipa filmului va porni intr-o caravana prin tara, intr-un turneu de promovare organizat de distribuitorul Transilvania Film. Deocamdata, Lugojul nu se afla pe lista…

- Pelicula biografica ''First Man'', in care Ryan Gosling il intruchipeaza pe astronautul Neil Armstrong, se lanseaza vineri in cinematografele nord-americane, potrivit site-ului de specialitate IMDB. Dupa succesul muzicalului ''La La Land'' (2016), regizorul…