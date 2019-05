Stiri pe aceeasi tema

- Ciocnirea unui autobuz care transporta pelerini cu un camion a facut miercuri cel putin 21 de morti si peste 30 de raniti, in statul Veracruz, estul Mexicului, au raportat autoritatile locale, potrivit AFP preluat de agerpres. Responsabilul pe probleme de protectie civila din acest stat, Guadalupe…

- Starea de alerta declarata in urma cu patru zile in orasul Ciudad de Mexico din cauza unui nor de poluare a fost suspendata, ca urmare a imbunatatirii calitatii aerului, au anuntat vineri autoritatile mexicane, relateaza AFP. Potrivit raportului Comisiei de Mediu a megalopolisului, statiile care masoara…

- Nivelul ridicat de "contaminare cu particule fine" si prognozele meteorologice "nefavorabile" au determinat autoritatile sa ia decizia de a inchide joi scolile primare si secundare din oras, a indicat intr-un comunicat Secretariatul Educatiei. Cea mai mare universitate din tara, Universitatea…

- Autoritatile mexicane au anuntat miercuri inchiderea scolilor si suspendarea activitatilor pe marile santiere din Ciudad de Mexico dupa ce un nor de poluare a invaluit de cinci zile megalopolisul in urma unor incendii de vegetatie din suburbii, relateaza joi AFP. Nivelul ridicat de "contaminare cu particule…

- Autoritatile din Mexic au declarat marti stare de urgenta privind situatia grava a mediului din zona metropolitana a Ciudad de Mexico dupa ce fumul rezultat de la incendiile de vegetatie din apropierea capitalei a condus la cresterea nivelului de poluare pana la valori potential daunatoare sanatatii…

- Cel putin 25 de migranti din America Centrala au murit si alti 29 au fost raniti joi dupa ce camionul de marfa la bordul caruia se aflau s-a rasturnat pe o autostrada din sudul Mexicului, potrivit unei surse oficiale preluate de AFP. Accidentul s-a produs la circa cinci kilometri de orasul…