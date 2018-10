Stiri pe aceeasi tema

- La pelerinajul de la Cuvioasa Parascheva din Iasi comerțul este in floare. Langa catedrala sunt zeci de corturi unde se vand diferite suveniruri in ton cu sarbatoarea. Dar pe langa cunoscutele iconițe si sticluțe cu mir, pelerinii au putut sa isi cumpere si un unguent manastiresc, un fel de panaceu…

- Ca in fiecare an, la Iași are loc pelerinajul tradițional la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. 20.000 de oameni se inchinasera pana vineri la amiaza la moaște, dar pelerinii continuau sa vina. Ca sa evite aglomerația, Mitropolia Moldovei s-a organizat bine și anul acesta, ba au pus și un acoperiș…

- Mii de pelerini din Voluntari au plecat la Iași, la moaștele Sfintei Parascheva. Credincioșii au fost duși cu autocare puse la dispoziție de Primaria Voluntari. Aproape 8.000 de credincioși, veniți din țara și din strainatate, au participat, la Iași, la scoaterea in procesiune a raclei cu moaștele Sfintei…

- Ca in fiecare an, multi romani vin din mai toate regiunile tarii la Iasi, pentru a se ruga si inchina la moastele Sfintei Parascheva, inaintea sarbatorii din 14 octombrie. Pelerinajul a inceput joi, racla cu moastele Sfintei Parascheva fiind scoasa in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi si asezata…

- In timp ce mii de pelerini se așeaza la coada pentru a o cinsti pe Sfanta Parascheva de la Iași, o familie de bucureșteni se ocupa cu impodobirea baldachinului pe care va fi așezata racla cu moaștele Cuvioasei. Aceasta tradiție este continuata de familia din Capitala care, de 15 ani, vine la Iași inaintea…

- In curtea Mitropoliei din Iași se fac ultimele pregatiri pentru sarbatoarea Cuvioasei Parascheva. Astazi se impodobeste catafalcul pe care urmeaza sa fie asezata spre inchinare racla cu moastele sfinte. Pelerinajul de la Iași incepe oficial joi dimineața.

- Autoritatile din Iasi se tem ca numarul foarte mare de pelerini ce vor ajunge in oras cu ocazia sarbatorii Sfintei Parascheva ar putea duce la aparitia unor cazuri de pesta porcina. Pana la acest moment, in judetul Iasi nu au fost inregistrate focare ale acestui virus.

- Cuvintele citite de episcopul de Iasi, Petru Gherghel, au marcat inceperea ceremoniei de beatificare a Veronicai Antal, prima femeie si primul laic roman ridicat la rangul sfintilor. La ceremonie au participat foarte multi preoti din Dieceza de Iasi, cat si din alte structuri ale episcopiei, cat si…